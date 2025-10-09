Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας χρόνος χωρίς το γελαστό παιδί και ο θρίαμβος της Εθνικής φόρος τιμής στη μνήμη του

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τη μέρα του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ. Το χρονικό της τραγωδίας, το πόρισμα και ο φόρος τιμής της Εθνικής ομάδας στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Στην απώλεια ενός ανθρώπου τα λόγια είναι περιττά.

Πολλές φορές δεν έχουν νόημα. Στην απώλεια ενός νέου ειδικά ανθρώπου, όπως ήταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ η θλίψη είναι ανείπωτη. Όταν δεν έχει απολαύσει απόλυτα τις χαρές της ζωής. Ακόμα κι όταν δεν έχει στενοχωρηθεί με τις κακές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους. Η σιωπή σ' αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως είναι η μοναδική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν ένα γελαστό παιδί. Έκανε αυτό που αγαπούσε. Το χόμπι του επάγγελμα. Ήταν καλός σε αυτό που έκανε κι έπειτα από χρόνια στο εξωτερικό αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα, τη χώρα από την οποία καταγόταν η μία γιαγιά του, για να παίξει ποδόσφαιρο φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στις 9 Οκτωβρίου 2024, ωστόσο, έμελλε να φύγει από τη ζωή. Όταν αργά το απόγευμα άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Έμοιαζε ψέμα ένας αθλητής να φύγει από τη ζωή στην πισίνα του σπιτιού του. Δυστυχώς ήταν αλήθεια.

Ο γεννημένος στο Μπάκιγχαμ στις 9/3/1993 Μπάλντοκ, έχασε τη ζωή του στις 9 Οκτωβρίου 2024 στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του, όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας της οποίας ήταν μέλος. Εκείνη την περίοδο είχε διακοπή το πρωτάθλημα. Όπως και τώρα, αφού είναι προγραμματισμένα αυτό το διάστημα τα προκριματικά των διεθνών διοργανώσεων της UEFA και της FIFA. Η Εθνική τον τίμησε μία μέρα αργότερα με έναν θρίαμβο στο Γουέμπλεϊ.

Ανήμερα ενός ακόμα σημαντικού αγώνα, με τη Σκωτία στο Χάμπτεν, συμπληρώνεται ένας χρόνος και φυσικά οι διεθνείς θέλουν να τιμήσουν ξανά τη μνήμη του. Θα ήθελαν να τον είχαν στο χορτάρι μαζί τους, στον πάγκο. Θα ήθελαν να τον έχουν γενικά στη ζωή τους και ν' απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Αλλά πολλές φορές η ζωή δεν είναι δίκαιη...

Η καριέρα του

Ο Μπάλντοκ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία στην Μίλτον Κέινς Ντονς, ενώ ο μεγάλος αδελφός του, ο Σαμ Μπάλντοκ, έπαιξε κι αυτός για τον σύλλογο. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2010, στην ισοπαλία 0-0 εναντίον της Μπράιτον. Τότε, μπήκε αλλαγή στη θέση του Ντάνιελ Πάουελ στο 81ο λεπτό. Το πρώτο του 90λεπτο ήταν την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2010-11, σε αγώνα της League One εναντίον της Όλνταμ. Στις 30 Οκτωβρίου 2011, εντάχθηκε στην Νορθάμπτον Τάουν με δανεισμό για έναν μήνα. Τον Μάρτιο του 2012 ακολούθησε ο δανεισμός στην Τάμγουορθ κι έκανε το ντεμπούτο του στην ισοπαλία με 1-1 εναντίον της Γκέιτσχεντ.

Στις 3 Μαΐου 2012 έφυγε για πρώτη φορά από το νησί και πήρε μεταγραφή στην ισλανδική Βεστμανάιγια, με τη μορφή δανεισμού. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά στην εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τη Σέλφος. Στις 20 Ιουνίου σκόραρε στη νίκη με 3-1 επί της Κνάτσπιρνουντεϊλντ και την επόμενη μέρα ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι η περίοδος δανεισμού του Μπάλντοκ είχε παραταθεί μέχρι τις 8 Αυγούστου, που σήμαινε ότι θα ήταν διαθέσιμος για τα προκριματικά του Europa League. Ήταν, λοιπόν, στην ενδεκάδα στην ήττα με 1-0 από την ιρλανδική Σεντ Πάτρικς.

Μετά την Ισλανδία ήρθε η επιστροφή στην Αγγλία για την Τάμγουορθ στη National League. Είχε καλή παρουσία και τη σεζόν 2014-15 συνέχισε στην Μίλτον Κέινς Ντονς και κορυφαία στιγμή ήταν η συμμετοχή στη νίκη με 4-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο του Λιγκ Καπ στις 26 Αυγούστου 2015! Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 εντάχθηκε με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν 2014-15 στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Εκεί τα πήγε εξαιρετικά και τον Γενάρη του 2016 τον κάλεσε πίσω η Μίλτον Κέινς Ντονς, όπου αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς 2015-16 στα βραβεία του συλλόγου στο τέλος της σεζόν.

Στις 13 Ιουνίου 2017 ο Μπάλντοκ βρήκε τον πρώην προπονητή της Όξφορντ, Κρις Γουάιλντερ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Υπέγραψε με τριετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της Championship και στις 28 Απριλίου 2019 κέρδισε την άνοδο στην Premier League, έπειτα από 12 χρόνια απουσίας.

Η τελευταία του συμμετοχή

Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αγωνίστηκε 83 φορές, ενώ είχε δύο γκολ και οκτώ ασίστ. Στις 16 Μαϊου 2024, έπειτα από επτά χρόνια στη Σέφιλντ είπε αντίο, αφού ο Παναθηναϊκός θέλησε να τον φέρει στην Ελλάδα. Με το τριφύλλι υπέγραψε για τρία χρόνια, αλλά πρόλαβε να κάνει μόνο τέσσερεις συμμετοχές.

Η Εθνική ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας του. Στις 27 Μαΐου 2022, ο Μπάλντοκ κλήθηκε για πρώτη φορά στη γαλανόλευκη από τον Γκουστάβο Πογέτ, για τους αγώνες εναντίον των Βορείου Ιρλανδίας, Κοσόβου και Κύπρου για το Nations League. Το ντεμπούτο του έγινε στις 2/6/22 με τη Β. Ιρλανδία και βασικός για πρώτη φορά βγάζοντας όλο το 90λεπτο ήταν στις 5/6/22 στη νίκη επί του Κοσόβου. Η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική ήταν στις 26/3/24 στον αποκλεισμό στα πέναλτι από τη Γεωργία με φόντο το Euro 2024.

Η τελευταία φορά, ωστόσο, που τον είδαν να παίζει οι Έλληνες φίλαθλοι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, η οικογένειά του, ήταν τρεις μέρες πριν την τραγωδία. Στις 6 Οκτωβρίου 2024 ξεκίνησε κι αντικαταστάθηκε στο 75' από τον Κώτσιρα στο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Το χρονικό του θανάτου

Ο Μπάλντοκ, όπως αναφέραμε είχε δύο αδερφούς, τον Σαμ, που είναι επίσης επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Τζέιμς είναι γιατρός στην Όξφορντ. Έφυγε κι άφησε πίσω του τη σύζυγό του κι ένα μικρό παιδί.

Το απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου έγινε το μοιραίο. Ο Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στη πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα σε ηλικία 31 ετών. Αμέσως στο σπίτι του βρέθηκε ιατροδικαστής, αστυνομικοί, στελέχη του Παναθηναϊκού. Κατά τη νεκροτομή ελήφθησαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις. Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις, η εικόνα της σορού παρέπεμπε μακροσκοπικά σε έμφραγμα ή πνευμονικό οίδημα, ενώ φέρεται να ήταν νεκρός για τουλάχιστον 5 ώρες πριν εντοπιστεί.

Οι Αρχές να σημειωθεί ότι άμεσα απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο αδικοχαμένος Μπάλντοκ αναζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, αφού η σύζυγός του από το εξωτερικό δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Όταν ο ιδιοκτήτης βρέθηκε στην πολυκατοικία στο παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας, βρήκε τον ποδοσφαιριστή αναίσθητο στην πισίνα.

Ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσε όχημα του αστυνομικού τμήματος Γλυφάδας. Οι αξιωματικοί τον ανέσυραν κι έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Κλήθηκε φυσικά άμεσα και το ΕΚΑΒ, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός και στη συνέχεια την εξέταση της σορού ανέλαβε ο ιατροδικαστής.

Το πόρισμα

«Θάνατο από πνιγμό» απεφάνθη τo ιατροδικαστικό δικαστήριο του Μίλτον Κέινς για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Τον περασμένο Ιούλιο έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα από την έρευνα και ξεκαθαρίστηκε ότι ο Μππάλντοκ δεν είχε λάβει καμία ουσία ή αλκοόλ. Στο πόρισμα αναφέρεται η διαπίστωση πως η καρδιά του Μπάλντο«Θκ ήταν πολύ μεγάλη σε μέγεθος κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ήταν επιρρεπής σε καρδιακές αρρυθμίες, με τον ανώτερο ιατροδικαστή Τομ Όσμπορν να καταλήγει ότι ο θάνατος του ήταν ένα ατύχημα.

Η αιτία θανάτου του Μπάλντοκ, σύμφωνα με τη νεκροτομή που είχε γίνει στην Ελλάδα, έκανε λόγο για «πνιγμό εντός ύδατος».

Συγκλονισμένοι στον Παναθηναϊκό και την Εθνική

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα. Πολλοί ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού βρέθηκαν στο σπίτι του το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, χωρίς να μπορούν ότι ο παίκτης με τον οποίο είχαν κάνει προπόνηση το πρωί, δεν θα χαμογελάσει ξανά μαζί τους. Οι Έλληνες συμπαίκτες του, παράλληλα, ήταν στην Εθνική. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση φυσικά εκφράζοντας την οδύνη της: «Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock». Ανακοινώσεις, βέβαια, εξέδωσαν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης, όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι, η Σέφιλντ, η αγγλική ομοσπονδία.

Την ίδια στιγμή η Εθνική ομάδα ανέφερε: «Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Εθνική Ομάδα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί ο ανθρώπινος πόνος που προκάλεσε η είδηση του αδόκητου χαμού ενός δικού μας, νέου, ανθρώπου. Η στιγμή επιβάλλει σιωπή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του. Αντίο…».

Οι διεθνείς, παράλληλα, ανέφεραν στη δική τους ανακοίνωση: «Φίλε… Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και συμπαίκτης, ο Τζορτζ, δεν είναι πια μαζί μας. Ο πόνος μας είναι απερίγραπτος. Απόψε θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τη δύναμη της ψυχής του, η οποία είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε…».

Τίμησαν τη μνήμη του με θρίαμβο

Τη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, οι διεθνείς ήταν στο Λονδίνο για τη μάχη με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Η γαλανόλευκη με μία εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε τα «λιοντάρια» με 2-1. Ο σκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης συγκλόνισε στους πανηγυρισμούς κρατώντας ψηλά ένα μαύρο περιβραχιόνιο. Πριν το ματς στη γιγαντοοθόνη υπήρχε η φωτογραφία του Μπάλντοκ, ενώ οι διεθνείς κρατούσαν φανέλα με το όνομά του τόσο πριν, όσο και με τη λήξη του αγώνα.

Συγκλόνισε ο Μπακασέτας

Ο αρχηγός της Εθνικής Τάσος Μπακασέτας πριν το ματς με την Αγγλία στα αποδυτήρια βουρκωμένος έκανε μία συγκλονιστική ομιλία για τον Μπάλντοκ. Ζήτησε όλοι να έχουν παράδειγμα το γελαστό παιδί. Και μιάμιση και πλέον ώρα αργότερα με έναν θρίαμβο οι διεθνείς τίμησαν τη μνήμη του. Η ομιλία του Μπακασέτα ήταν η εξής: «Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε, τι έχουμε κάνει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν φοβόμαστε κανέναν και θα το δείξουμε αυτό από το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού, πολλοί από εμάς ξέρουμε τι σημαίνει ο Τζορτζ και τι παιδί ήταν.

Ήταν πάντα παράδειγμα για την ομάδα. Γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του. Έβαζε την ομάδα πάνω απ' όλους και θυσίαζε ακόμα και την σωματική του ακεραιότητα. Σήμερα θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς να θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει, να είμαστε όλοι έτοιμοι».

O Starman Μπάλντοκ

Από τα αγαπημένα παιδιά των οπαδών της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο Μπάλντοκ είχε γίνει και τραγούδι. Ο Starman της εξέδρας. Ένα σύνθημα διασκευασμένο από το τραγούδι του David Bowie ακουγόταν συχνά, επειδή ο Μπόλντοκ ήταν σχεδόν πάντα μέσα στη δράση, έπαιζε σαν οπαδός, δίνοντας τα πάντα για τη φανέλα. Οι οπαδοί πολλές φορές τον φώναζαν και «Furious George» λόγω του μαχητικού του στυλ.

Αυτό είναι το σύνθημα: «There’s a Starman, running down the right. Ηis name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite». «Υπάρχει ένας Starman, που τρέχει στη δεξιά πλευρά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπόλντοκ και είναι γαμ... δυναμίτης».