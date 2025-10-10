Χιμένεθ: «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να πετύχουμε»

Ο Μανόλο Χιμένεθ τράβηξε μια πρώτη… γραμμή καταθέτοντας τα συμπεράσματά του για τον Άρη και για όλα όσα θα χρειαστούν οι «κίτρινοι» σε επίπεδο προσπάθειας, ενίσχυσης και κυρίως ατομικής δέσμευσης για να ανταποκριθούν στις αγωνιστικές προσδοκίες και να φτάσουν σε σημείο διεκδίκησης τίτλου.

Ανήσυχος, αρκετά εκφραστικός μέσα από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του σώματός του, σε αυτή τη συνάντηση (με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη), ο Μανόλο Χιμένεθ επιβεβαίωσε το καθεστώς εγρήγορσης στο οποίο βρίσκεται. Δεν είναι απλό πράγμα η ανάληψη μιας ομάδας η οποία χτίστηκε από άλλους. Είναι ακόμη δυσκολότερο, όταν αυτή είχε προχωρήσει σε αποφάσεις ριζικής ανακαίνισης. Πραγματικό… μανίκι, όταν πορεύεται με το άγχος, την πίεση αλλά και την απαίτηση κατάκτησης ενός τίτλου.

Με βασικό άξονα το παρόν αλλά και το πρόσφατο παρελθόν του Άρη, σε αυτό το 45λεπτο της συνάντησης μαζί του, ο Ισπανός ουσιαστικά ξεδίπλωσε τη φιλοσοφία του. Η ανησυχία του φάνηκε από τη στάση του σώματός του. Η μέση του δεν ακούμπησε ούτε δευτερόλεπτο στην πλάτη του καναπέ. Και είπε πολλά. Ξεκινώντας από την επάρκεια του ρόστερ παράλληλα των ενισχυτικών ενεργειών που απαιτείται να γίνουν τον Γενάρη έως και τη μεθοδολογία που πρέπει να έχει μια ομάδα για να φτάσει στο επίπεδο διεκδίκησης τίτλου. «Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να χτίσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Να ανεβάσουμε την ομάδα ένα σκαλί πάνω», είπε και η περιγραφή της πρώτης εικόνας που έχει σχηματιστεί στο μυαλό του δεν απείχε ούτε κατ’ ελάχιστον από την πραγματικότητα. «Υπάρχει μια αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων στο κλαμπ. Το άγχος και η πίεση γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να κερδίσουμε έναν τίτλο. Παρόμοια κατάσταση έζησα και στο παρελθόν και προσωπικά δεν το θεωρώ θετικό στοιχεία. Άλλο πράγμα είναι οι απαιτήσεις και άλλο η πίεση που πέφτει από τις απαιτήσεις. Πρέπει να χτίζουμε κάθε μέρα, να μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα και για να μην επαναλαμβάνουμε προηγούμενα λάθη».

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αναφέρθηκε σε ό,τι προηγήθηκε πριν τη δική του άφιξη. «Δεν μπορώ να κρίνω την προετοιμασία διότι δεν έχω -δυστυχώς- κανένα στοιχείο για τον τρόπο διεξαγωγής της προετοιμασίας το καλοκαίρι», είπε και αναφέρθηκε στους τραυματισμούς οι οποίοι τον έβαλαν απευθείας στα δύσκολα. «Δεν γνωρίζω πώς και τι είδους προετοιμασία έγινε για να προετοιμαστεί η ομάδα για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στη φυσική μας κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε πολύ δυνατές προπονήσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν τραυματισμοί. Βρήκα πολλούς ποδοσφαιριστές με τραυματισμούς, ειδικά από τη μεσοεπιθετική γραμμή και όσο αυτοί επανέρχονται θα βελτιωνόμαστε ως ομάδα. Τα πέντε πρώτα παιχνίδια πήγαν καλά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για εμάς. Στο τελευταίο παιχνίδι (σ.σ. με αντίπαλο τον ΟΦΗ) έγιναν όλα όσα δεν θέλω να βλέπω από την ομάδα μου ως προπονητής».

«Όταν ο κόσμος βλέπει προσπάθεια, πάντα χειροκροτεί»

Αυτό έγινε μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης». Το συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας παράλληλα των τριπλάσιων τελικών προσπαθειών συνέθεσαν την εικόνα μιας ομάδας η οποία μόχθησε στο γήπεδο δίχως να πάρει αυτά που άξιζε. «Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πολύ δύσκολο και θέλουμε ο καθένας από εμάς να δώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του για να μπει ο Άρης στους πρώτους τέσσερις του Πρωταθλήματος. Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ κατάφερα και διαπίστωσα ένα πράγμα: η απαίτηση που υπάρχει από τον οργανισμό να κερδίσουμε έναν τίτλο, αλλά ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος της ομάδας είναι πολύ ικανοποιημένος όταν βλέπει ότι η ομάδα τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο.

Ο τρόπος για να πετύχουμε είναι εύκολος, το είπα από την πρώτη μέρα. Δεν κερδίσαμε τον Πανσερραϊκό, αλλά τα δώσαμε όλα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και τον ΟΦΗ, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι – όπως κύλησε – δεν αξίζει καν σχολιασμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας, ο οποίος θέλει πάντα η ομάδα να μάχεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που καθορίζει το αποτέλεσμα. Όσο καλύτερους ποδοσφαιριστές έχεις, όσο καλύτερο προσωπικό έχεις, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες για να κερδίζεις και να μεγαλώνεις ως κλαμπ».

«Και οι ποδοσφαιριστές ένιωσαν ντροπή για την εμφάνιση με τον ΟΦΗ»

Αντικειμενικά, βάσει όλων όσων παρουσίασε ο Άρης επί ημερών του, η εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ ήταν πραγματικό σοκ. Από αυτά που δεν έχουν ξεκάθαρη ερμηνεία. «Καμία εξήγηση. Κι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εξήγηση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Ας δεχτούμε ότι ήταν ένα ατύχημα. Μπορεί η ομάδα να παίξει άσχημα, αλλά προσπαθώντας να παίξει καλά. Μπορεί να χάσουμε, αλλά προσπαθώντας να κερδίσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε ως νοοτροπία είναι να κερδίσουμε ένα παιχνίδι δίχως να κάνουμε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Αν θέλουμε να είμαστε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, παιχνίδια όπως αυτά (σ.σ. Πανσερραϊκός, ΟΦΗ) πρέπει να τα κερδίζουμε… Έχω δει σε ένα παιχνίδι από τους έντεκα παίκτες, οι δύο να μην είναι καλά, ή οι τρεις. Αλλά είναι αδιανόητο και αδύνατο να είναι άσχημα και οι έντεκα ποδοσφαιριστές… Και να θέλεις να κάνεις έντεκα αλλαγές αλλά να μην γίνεται και οι αλλαγές που κάνεις τελικά να μην λύνουν κανένα πρόβλημα. Υπήρξε έλλειψη νοοτροπίας σε αυτό το παιχνίδι, είχαμε κακή νοοτροπία, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στο ‘γιατί;’. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν. Φυσικά μπορεί να χάσεις από τον ΟΦΗ, φυσικά χάνεις από τον ΟΦΗ, αλλά να χάσεις με αυτόν τον τρόπο – δεν γίνεται! Δεν υπάρχει εξήγηση ως προς το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της τακτικής, της ψυχολογίας, ωστόσο όλα επηρεάζουν. Ούτε γιατρός μπορεί να βρει την ασθένεια που μας χτύπησε σε αυτό το παιχνίδι».

Μετά το παιχνίδι, ο Μανόλο Χιμένεθ προσπάθησε να αντλήσει τις πρώτες αντιδράσεις των παικτών. « Αισθάνθηκαν ντροπή. Ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι ‘δεν παίζω καλά και βρίσκω αντίδραση μέσα από τη βοήθεια από τον συμπαίκτη μου’, αλλά μάλλον το ίδιο σκέφτηκε και ο συμπαίκτης του. Πολλές φορές σκέφτονται έτσι, αλλά είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνεις. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο συμπαίκτης σου, πρέπει κι εσύ να κάνεις σωστά τη δουλειά σου».

«Η αλλαγή νοοτροπίας αφορά όλο το club και όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές»

Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους… σκοτσέζικα ντους είναι συνηθισμένα στον Άρη. Για την ακρίβεια, αποτελούν μία από τις διαχρονικές συνήθειές του. Εκεί που μοιάζει να βαδίζει στον σωστό δρόμο, ένα-δύο αποτελέσματα γκρεμίζουν το οικοδόμημα. Τούτο φανερώνει έλλειψη νοοτροπίας και την ανάγκη αλλαγής αυτής. « Η έλλειψη νοοτροπίας δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές. Όταν δεν κερδίζεις τίτλους όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αποτυχία των ποδοσφαιριστών . Είναι κάτι που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και αρκετοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν. Εγώ έφτασα στην Ελλάδα και μπήκα σε μία ομάδα (σ. σ. ΑΕΚ) η οποία είχε να κερδίσει τίτλο 14 χρόνια.

Με πολλούς Έλληνες κερδίσαμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Παίξαμε τρεις τελικούς, προκριθήκαμε τρεις φορές στο Champions League. Αυτό δεν γίνεται εάν κάθε χρόνο αλλάζεις πράγματα.. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν απαιτήσεις. Σίγουρα η αριστεία δεν υπάρχει αλλά πρέπει να την ψάχνεις. Αλλά επίσης δεν είναι καλό να υπάρχει διαρκής πίεση πάνω από την ομάδα. Κανείς δεν καταφέρνει κάτι επειδή φοράει τη φανέλα. Κερδίζεις πράγματα με οργανωμένη δουλειά. προσηλωμένος στο στόχο σου και μέρα με τη μέρα».

«Το ρόστερ μπορεί να βελτιωθεί- Είπα στον πρόεδρο τι παίκτες πρέπει να φέρει»

Επιστρέφοντας στο σήμερα, λοξοκοιτώντας επίσης την επόμενη μέρα, είναι φανερά τα λάθη στον σχεδιασμό της ομάδας. Ακόμη πιο ευδιάκριτη είναι η ανάγκη βελτίωσης. Από τα λόγια του Ισπανού προπονητή αναδείχθηκε η ανάγκη προσθήκης παικτών. «Στο ερώτημα ‘αν μπορεί να βελτιωθεί αυτό το ρόστερ’ η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ‘ναι’. Πολύ κιόλας. Υπάρχουν πολλά περιθώρια. Είναι σίγουρο ότι μέχρι τον Ιανουάριο αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία. Όσοι είμαστε εδώ μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να δώσουμε το 100%. Ο Άρης, όμως, θα μπορέσει να κερδίσει κάποιον τίτλο εάν όλοι όσοι είμαστε εδώ δώσουμε παραπάνω από το 100% των δυνάμεών μας», είπε και μπήκε σε λεπτομέρειες.

«Το ποδόσφαιρο για τους επαγγελματίες είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι η δουλειά μας. Προσπαθώ να δώσω ό,τι κίνητρο υπάρχει στους ποδοσφαιριστές. Με την ουσιαστική ενσωμάτωση του Γένσεν, του Πέρεθ, του Αλφαρελά, με τον Καντεβέρε - που με εκπλήσσει ευχάριστα – τη βελτίωση που δείχνει καθημερινά ο Σίστο, μπορούμε ν΄ ανέβουμε και να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε έναν παίκτη να κερδίζει τις πρώτες μπάλες κι αν έχουμε παίκτες box to box όπως ο Γαλανόπουλος και ο Μόντσου. Είναι σημαντικό να βρούμε παίκτες στις σωστές θέσεις. Είπα στον πρόεδρο τι παίκτες πρέπει να φέρει. Πρέπει να βάλουμε μία ευθεία στον προγραμματισμό μας, αν παρεκκλίνουμε και γίνει κάποιο λάθος θα βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε, θα κάνουμε άλλο πρότζεκτ. Αλλά πρέπει να δώσουμε και χρόνο σε αυτό το πρότζεκτ. Καμία ομάδα δεν κέρδισε τίποτα με δύο προπονητές σε τρεις μήνες και με 17-18 καινούργιους ποδοσφαιριστές», σημείωσε και κατέληξε. «Από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, είναι επαρκές το ρόστερ. Για να μεγαλώσουμε ως ομάδα όμως, πρέπει να ψάξουμε πραγματάκια. Από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

«Οι παίκτες πρέπει να πιέζονται ως επαγγελματίες αλλά και να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο»

Στη διάρκεια της κουβέντας, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έκανε κάτι που έπραξαν πολλοί κατά το παρελθόν. Τον διαχωρισμό του στόχου της κατάκτησης του Κυπέλλου απ’ οτιδήποτε άλλο. «Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Προσωπικά δεν θέλω να χάνω κανένα παιχνίδι. Για μένα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ματς που έχουμε είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Ακόμη κι αν το χάσουμε, πρέπει να έχουμε ματώσει στο γήπεδο. Μπορεί να έχεις πολύ ποιότητα, αλλά πρέπει να τρέχεις. Έχεις λιγότερη ποιότητα, πρέπει να τρέχεις παραπάνω για να το ισορροπήσεις. Αλλά όταν δεν τρέχουν όλοι, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Κι αν δεν τρέχει κανένας, τότε θα υπάρχει αυτή η αηδία που είδαμε με τον ΟΦΗ. Πρέπει να πιέζουμε τους παίκτες ως επαγγελματίες, αλλά θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και ως επαγγελματίες. Εσύ απαιτείς και δίνεις. Δίνεις και απαιτείς. Αν εσύ δίνεις και εκείνοι δεν ανταποκρίνονται, τότε θα πρέπει να απαιτήσεις περισσότερα εσύ. Όλοι δουλεύουμε για τον μισθό μας.

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να δίνουν το 100% ως επαγγελματίες και το κλαμπ πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα για να δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις για να έρχονται καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον Άρη. Ένα παράδειγμα: πριν από 14 χρόνια, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου ξένοι, δεν ήθελα να έρθουν στην ΑΕΚ και τώρα οι περισσότεροι θέλουν να έρχονται στην ΑΕΚ. Είναι ζήτημα δουλείας και οργάνωσης. Η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε το 100% τού εαυτού μας για τον Άρη και το κλαμπ έχει υποχρέωση να αναπτύσσεται για να δίνει το καλύτερο στους ποδοσφαιριστές κάθε μέρα. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να κερδίζουμε. Όλοι. Και θα πρέπει να έχουμε το μάξιμουμ του σεβασμού για τον κόσμο μας».

Εκεί στάθηκε στη συνεργασία του με τον Ρούμπεν Ρέγες λέγοντας ότι «με στηρίζει και με βοηθάει στο 100%», αλλά και στη μεθοδολογία προσέγγισης ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν αποδίδει βάσει της ικανότητάς του. «Το μεγάλο λάθος που κάνουν, όμως, πολλοί ιθύνοντες είναι ότι πιστεύουν πως τιμωρώντας μία κατάσταση θα τη βελτιώσουν. Αν εγώ, για παράδειγμα, πιάσω έναν ποδοσφαιριστή και του πω: ‘είσαι κάκιστος’ το μόνο που θα κάνω είναι να τον αγχώσω παραπάνω. Αλλά αν του εξηγήσω ότι πρέπει να τρέξεις περισσότερο, να προσπαθήσεις περισσότερο, γιατί είναι το καλύτερο για αυτόν και εκείνος μου εξηγήσει τα προβλήματα που έχει και πατήσει σε αυτό, τότε θα κάνει κακό στον ίδιο. Διότι και τα προβλήματα θα έχει και δεν θα αποδίδει καλά, άρα δεν θα τον βλέπει κανένας».

«Για να κερδίσεις έναν τίτλο θα πρέπει πρώτα να χτίσεις»

Μέσα από τη συναναστροφή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη αντιλήφθηκε ότι… «ο πρόεδρος έχει το ίδιο άγχος, την ίδια πίεση, την ίδια θέληση για να κερδίσει κάποιον τίτλο. Αλλά για να φτάσεις ψηλά πρέπει να αρχίσεις να χτίζεις από χαμηλά. Δεν είναι μόνο λόγια: ‘πρέπει να πάρουμε τίτλο’. Πώς θα τον πάρουμε; Ότι έχεις χρόνια να κερδίσεις τίτλο, δεν σημαίνει ότι θα τον κερδίσεις κιόλας. Πρέπει να χτίσεις. Τα πράγματα μπορούν να πάνε μπροστά μόνο με οργάνωση και κυρίως να θέλεις να υπάρχει οργάνωση. Αν προσπαθείς να οργανώσεις χωρίς να το θέλεις πολύ, τότε δεν έχεις αποτέλεσμα.

Επίσης, αν θέλεις και δεν είσαι οργανωμένος, πάλι δεν έχεις αποτέλεσμα. Αυτή τη χρονιά βλέπω ότι υπάρχει χρόνος για πολλά πράγματα, αλλά περιμένω να έρθει και ο Ιανουάριος. Επίσης, την επόμενη σεζόν πρέπει τους καλούς ποδοσφαιριστές που πήραμε φέτος, να τους κρατήσουμε, να κάνουμε τον κορμό της ομάδας. Όσοι δεν ανταποκριθούν θα φύγουν και στη θέση τους θα φέρουμε άλλους.

Προσωπικά πιστεύω ότι το ιδεατό είναι η βάση της ομάδας θα πρέπει να είναι Έλληνες, κι αν είναι από τις Ακαδημίες μας ακόμη καλύτερα και οι 6-7 παίκτες που θα έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι κορυφαίοι. Ούτε καν 50-50. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους γηγενείς ποδοσφαιριστές και κορυφαίες μεταγραφές, γιατί οι γηγενείς δεν έχουν πρόβλημα προσαρμογής, γνωρίζει την κουλτούρα, το περιβάλλον, έχει εδώ την οικογένειά του. Αυτοί που έρχονται από έξω και είναι κορυφαίοι, αμέσως προσαρμόζονται λόγω της ποιότητάς τους. Αλλά αν υπάρχουν 18 παίκτες οι οποίοι δεν προέρχονται από τα κορυφαία κλαμπ, δεν είναι κορυφαίοι».

