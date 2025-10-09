Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί έπειτα από το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Χρήστος Κόντης. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες.

Επιστροφή στη δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου, με αφορμή τη διακοπή των εθνικών, με τους Πράσινους να επιστρέφουν στο Κορωπί το απόγευμα της Πέμπτης (9/10).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και πρέσινγκ, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν ο Σίριλ Ντέσερς κι ο Ρενάτο Σάντσες.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Νιγηριανός φορ θα μείνει εκτός δράση για περίπου ένα μήνα, λόγω κάκωσης που έχει υποστεί στην ποδοκνημική, ενώ ο Πορτογάλος μέσος τέθηκε νοκ άουτ για δέκα μέρες, λόγω τραβήγματος στον δικέφαλο.

Φυσικά από την προπόνηση απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι και Μπόκος.