Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός της UEFA για το δικαίωμα των συλλόγων να αντικαθιστούν έναν «μακροχρόνια τραυματία» στην ευρωπαϊκή λίστα τους και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να κάνει χρήση του στην περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς.

Ακόμα κι αν είχε τη σκέψη ο Παναθηναϊκός να αντικαταστήσει τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς (το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ λήγει τον Δεκέμβριο και ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι) βάσει του νέου κανονισμού της UEFA, δεν το δικαιούται. Κι αυτό, διότι ως «μακροχρόνια τραυματίας» λογίζεται ένας παίκτης ο οποίος μένει νοκ άουτ τουλάχιστον για 60 μέρες από την ημέρα του τραυματισμού του. Ο Νιγηριανός επιθετικός τραυματίστηκε με τον Ντραγκόφσκι στην προπόνηση της 26ης Σεπτεμβρίου και αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για ένα μήνα, συνεπώς η βασική προϋπόθεση για αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή λίστα δεν πληρούται.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη ομάδα που έκανε χρήση του νέου κανονισμού της UEFA ήταν η Λίβερπουλ, η οποία είχε αντικαταστήσει το 18χρονο στόπερ Τζιοβάνι Λεόνι (ρήξη χιαστού στις 23 Σεπτεμβρίου εναντίον της Σαουθάμπτον) με τον Φεντερίκο Κιέζα.

Τι αναφέρει ο κανονισμός της UEFA για τις «long-term» απουσίες

Τι αναφέρεται επί λέξει στον σχετικό (νέο) κανονισμό της UEFA; «Long-term injury or illness of an outfield player: during the league phase until matchday 6 included, the club concerned may temporarily replace a maximum of one outfield player and register a new outfield player. The club must complete the official registration of List A with the replacement player, who must have been registered with the club in accordance with Paragraph 30.01 to Paragraph 30.06 before the deadline for List A referred to in Paragraph 31.09(e) (i.e. 2 September 2025 - 24:00 CET). An injury or illness of an outfield player is considered long-term if it lasts at least 60 days as of the day the injury or illness occurred.

If the outfield player recovers before the end of this 60-day period, the player remains nonetheless not eligible to participate in any UEFA club competition (i.e. UEFA Champions League, UEFA Europa League or UEFA Conference League), until the end of such period. If the replaced outfield player was registered as a club-trained player or an association-trained player, the quotas for club-trained players or association-trained players must be fulfilled with the replacement. The club must provide UEFA with the necessary medical evidence in one of UEFA's official languages. Before confirming the replacement, UEFA may require further medical examination of the outfield player by an expert appointed by UEFA at the club's expense.

Once the injured or ill outfield player is fit to be fielded again, he becomes eligible and/or can resume his position in place of his substitute, who must consequently be removed from the list. The return of the original outfield player must be announced to the UEFA administration at least 24 hours before the next match in which the original outfield player is due to play».]

Η... υποχρεωτική ευκαιρία του Πάντοβιτς και το βαρύ πρόγραμμα

Προφανώς, πλέον, ο Χρήστος Κόντης θα κληθεί να διαχειριστεί προσεκτικά τον Κάρολ Σφιντέρσκι, μιας και ο Πολωνός φορ θα είναι ο μοναδικός διαθέσιμος για τα εκτός έδρας σερί ματς με τη Φέγενορντ και τη Μάλμε, στο πλαίσιο της 3ης και της 4ης αντίστοιχα αγωνιστικής του Europa League. Αρα, το λογικό είναι να πάρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα ο Πάντοβιτς, ή ακόμα και να αγωνιστεί και ως βασικός σε κάποια ματς, δεδομένου ότι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει υπερπολύτιμες υπηρεσίες ως αλλαγή και μόνο εντός περιοχής. Ολα αυτά, βέβαια, είναι επιλογές του κόουτς, όχι δικές μας. Ο 23χρονος Μίλος Πάντοβιτς που αποκτήθηκε από την Μπάτσκα Τόπολα έχει αγωνιστεί έως τώρα μόλις για 22 λεπτά, σε τρία ματς, ως αλλαγή (με Καλλιθέα στο Κύπελλο, με Κηφισιά και Παναιτωλικό).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στον τρίτο κύκλο της σεζόν – μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου λόγω εθνικών ομάδων – έχει ως εξής...