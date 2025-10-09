Ο ιδιοκτήτης της Λυών και της Μποταφόγκο Τζον Τέξτορ αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη συνεργασία τους στον βραζιλιάνικο σύλλογο.

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρθηκαν στην πιθανότητα συνεργασίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Τζον Τέξτορ στη Μποταφόγκο.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο οποίος έχει και τη Λυών, με δηλώσεις στο podcast «Αdded Time» ουσιαστικά επιβείωσε την επένδυση με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τόνισε ότι τον ενδιαφέρει πολύ σοβαρά η Μποταφόγκο και γενικά η αγορά της Βραζιλίας.

Αναλυτικά το άρθρο που δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ της Βραζιλίας και οι δηλώσεις του Τέξτορ.

«Ο Τζον Τέξτορ, ιδιοκτήτης της SAF της Μποταφόγκο, μίλησε ξανά για τη σχέση του με τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Έλληνα μεγιστάνα που είναι ιδιοκτήτης των Ολυμπιακού, Νότιγχαμ Φόρεστε και Ρίο Άβε. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας παραχώρησε συνέντευξη στο podcast "The Added Time" και δήλωσε ότι η σχέση τους γεννήθηκε χάρη στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

"Είναι μια σχέση που χτίστηκε στη Βραζιλία. Βρισκόταν στη Βραζιλία, πίστευε στους παίκτες αυτής της αγοράς και τους στρατολογούσε ενεργά για όλες του τις ομάδες. Έχει τη Ρίο Άβε, τον Ολυμπιακό, και μπορείς επίσης να δεις τη μεγάλη ποσότητα βραζιλιάνικου ταλέντου στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οπότε θα έλεγα ότι είναι πιθανότατα ο πιο ενεργός Ευρωπαίος ιδιοκτήτης που έχω δει ποτέ στη Βραζιλία. Και όταν μιλάμε για έναν σύλλογο όπως ο δικός μας, που αναγεννήθηκε μέσα σε τρία χρόνια και έγινε πρωταθλητής Νότιας Αμερικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συνεργαστούμε", δήλωσε.

Από την άλλη, ο Τζον Τέξτορ μίλησε με λύπη για το επεισόδιο που συνέβη κατά την πρώτη αγωνιστική της Premier League τον Αύγουστο, στον αγώνα μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί, οπαδοί της αγγλικής ομάδας ύψωσαν πανό διαμαρτυρίας για τον Μαρινάκη. Οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό της Κρίσταλ Πάλας, η οποία είχε κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας, από το Europa League. Η ομάδα του Λονδίνου υποβιβάστηκε στο Conference League και η Νότιγχαμ πήρε τη θέση της στο Europa League.

"Ένιωσα τρομερή λύπη για τη μεταχείριση που έλαβε ο Μαρινάκης στην Κρίσταλ Πάλας. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό το πανό, το οποίο είναι από τα πιο απεχθή που έχω δει ποτέ στην Premier League, πρέπει να αντιπροσωπεύει τους οπαδούς της Πάλας. Ήταν απλώς μια στιγμή προσωρινής τρέλας, νομίζω. Είναι ένας καλός τύπος, νοιάζεται για τον σύλλογο. Η σχέση μας ξεκινά από τη Βραζιλία και για αυτό μας βλέπετε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα μαζί", δήλωσε ο Αμερικανός επιχειρηματίας».