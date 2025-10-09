Ο Ολυμπιακός, μετά τη διακοπή έχει μπροστά του ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα για το πρωτάθλημα και το Champions League. Αναλυτικά οι αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας ως την διεξαγωγή του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του πρόγραμμα... φωτιά μετά τη διακοπή και αγώνες που πρέπει να πάρει στη μάχη για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος, αλλά και να παραμείνει ζωντανός στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της League Phase του Champions League!

Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (η πρώτη στο πρωτάθλημα), θα πάνε να παίξουν εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet, με στόχο τη νίκη. Από εκεί και πέρα, θα ταξιδέψουν για τη Βαρκελώνη για το σκληρό τεστ με τη Μπαρτσελόνα και με την επιστροφή τους θα έχουν απέναντί τους την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ΑΕΚ.

Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσουν και πάλι εντός έδρας τον Άρη και το πρόγραμμα... βουνό κλείνει με την Αϊντχόφεν να έρχεται στο Καραϊσκάκης και τον Ολυμπιακό να ψάχνει τη νίκη που θα του φουντώσει την ελπίδα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Διότι, μετά το «Χ» με την Πάφο, δεν έχει πολλά περιθώρια για ακόμα περισσότερες απώλειες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μετά τη διακοπή:

18/10: ΑΕΛ - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)

21/10: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (Champions League)

26/10: Ολυμπιακός-ΑΕΚ (Πρωτάθλημα)

1/11: Ολυμπιακός-Αρης (Πρωτάθλημα)

4/11: Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν (Champions League)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το Super Cup: