Ολυμπιακός: «Συζήτηση Καρεμπέ για Κενζεμπέκ», γράφουν στο Καζακστάν
Πιο συγκεκριμένα ρεπορτάζ του Aaladop.kz μετέδωσε πως στο περιθώριο του αγώνα του Ολυμπιακού με την Καϊράτ έγινε συζήτηση ανάμεσα στον Ασκάρ Ορανκχάεβ, μέλος του ΔΣ της ομάδας της Γελιμάϊ Σεμέϊ, με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Η συζήτηση αυτή είχε να κάνει με το ενδεχόμενο της μεταγραφής (στους Πειραιώτες) του 22χρονου Γκαλίμτζαν Κενζεμπέκ, μεσοεπιθετικού του συλλόγου από το Καζακστάν αλλά και διεθνή με την εθνική Καζακστάν.
Με βάση τις ίδιες πηγές είναι αυξημένη η πιθανότητα του να προχωρήσει και να γίνει η μεταγραφή αυτή. Τα ρεπορτάζ από το Καζακστάν σημειώνουν πως οι διαπραγματεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών θα συνεχιστούν.
Ο συγκεκριμένος παίκτης που κυρίως είναι εξτρέμ αλλά έχει αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις σε κέντρο και επίθεση φέτος έχει 36 αγώνες με 12 γκολ και 6 ασίστ. Στην Εθνική του Καζακστάν έχει στο σύνολο 10 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ.
