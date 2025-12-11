Ντέσερς και Μπρούνο στις κλήσεις της Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Στις κλήσεις της Νιγηρίας βρέθηκαν οι Μπρούνο Ονιαμαέτσι και Σίριλ Ντέσερς, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Αετών για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Βαλίτσες για Μαρόκο θα ετοιμάσουν προσεχώς δυο ακόμα ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League. Μετά τον Ελ Καμπί που ανακοινώθηκε στην αποστολή του Μαρόκου, ήρθε η σειρά των Μπρούνο Ονιαμαέτσι και Σίριλ Ντέσερς να κληθούν από τη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η αποστολή των Αετών έγινε γνωστή με τον αμυντικό του Ολυμπιακού και τον φορ του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται αμφότεροι στις επιλογές του προπονητή τους για το κορυφαίο τουρνουά τις αφρικανικής ηπείρου, το οποίο θα κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου.

Λαμβάνοντας υπόψιν πως οι διεθνείς αναχωρούν για την Αφρική από τις 15 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα στερηθούν των υπηρεσιών τους για αρκετό διάστημα. Με δεδομένο άλλωστε πως η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, οι δυο τους θα λείψουν από την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα.

Θυμίζουμε πως η Νιγηρία έχει κληρωθεί σε όμιλο απέναντι σε Τανζανία, Τυνησία και Ουγκάντα, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για μεγάλη πορεία στη διοργάνωση.

Το σίγουρο είναι πως ο Μπρούνο θα απουσιάσει από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Φάληρο με τον Ηρακλή για το Κύπελλο και με την Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ ο Ντέσερς δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα ματς απέναντι σε Καβάλα για το Κύπελλο και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.