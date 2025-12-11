Ντέσερς και Μπρούνο στις κλήσεις της Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Βαλίτσες για Μαρόκο θα ετοιμάσουν προσεχώς δυο ακόμα ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League. Μετά τον Ελ Καμπί που ανακοινώθηκε στην αποστολή του Μαρόκου, ήρθε η σειρά των Μπρούνο Ονιαμαέτσι και Σίριλ Ντέσερς να κληθούν από τη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η αποστολή των Αετών έγινε γνωστή με τον αμυντικό του Ολυμπιακού και τον φορ του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται αμφότεροι στις επιλογές του προπονητή τους για το κορυφαίο τουρνουά τις αφρικανικής ηπείρου, το οποίο θα κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου.
Λαμβάνοντας υπόψιν πως οι διεθνείς αναχωρούν για την Αφρική από τις 15 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα στερηθούν των υπηρεσιών τους για αρκετό διάστημα. Με δεδομένο άλλωστε πως η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, οι δυο τους θα λείψουν από την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα.
Θυμίζουμε πως η Νιγηρία έχει κληρωθεί σε όμιλο απέναντι σε Τανζανία, Τυνησία και Ουγκάντα, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για μεγάλη πορεία στη διοργάνωση.
Το σίγουρο είναι πως ο Μπρούνο θα απουσιάσει από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Φάληρο με τον Ηρακλή για το Κύπελλο και με την Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ ο Ντέσερς δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα ματς απέναντι σε Καβάλα για το Κύπελλο και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
The Super Eagles squad for #AFCON2025 is set.
Victor Osimhen, Wilfred Ndidi and 26 others will fly the flag in Morocco under Eric Chelle.
Naija, let’s go again. 🦅🇳🇬#Naija4TheWin #LetsDoItAgain pic.twitter.com/eKR3IHOii6— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Προπονητής της Νιγηρίας μετά τον αποκλεισμό από το Κονγκό: «Κάποιοι από το πάγκο τους την ώρα των πέναλτι μας έκαναν βουντού»
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Ζωντανό» για ΗΠΑ το Κονγκό, λύγισε στα πέναλτι τη Νιγηρία
- Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Νιγηρία - Κονγκό για ένα εισιτήριο για τα διεθνή play-offs!