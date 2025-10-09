«Σε συζητήσεις Τέξτορ και Μαρινάκης για την Μποταφόγκο»

«Βουίζει» η Βραζιλία σχετικά με την πώληση της Μποταφόγκο, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη να φαντάζει ως ένας εκ των επικρατέστερων ανθρώπων για να επενδύσει στη βραζιλιάνικη ομάδα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό όμιλο ομάδων όπου εκτός του Ολυμπιακού , βρίσκονται η Νότιγχαμ Φόρεστ της Αγγλίας και η Ρίο Άβε της Πορτογαλίας ενώ πρόσφατα είχε ακουστεί έντονα το όνομα της Βάσκο ντα Γκάμα αλλά και των ακαδημιών της Σάο Πάολο από τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το « Seleção SporTV » της «GE», οι διαπραγματεύσεις με τους δύο βραζιλιάνικους συλλόγους... ναυάγησαν, όμως ο ισχυρός άντρας των «ερυθρολεύκων» δεν τα παρατάει και φαντάζει ως το φαβορί για την αγορά της Μποταφόγκο.

Όπως αναφέρθηκε στην βραζιλιάνικη εκπομπή, το ενδιαφέρον του Βαγγέλη Μαρινάκη για το βραζιλιάνικο κλαμπ δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως, σύμφωνα πηγές τους, ο νυν μεγαλομέτοχος της ομάδας, Τζον Τέξτορ έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.

Όπως τονίζουν, ο Τέξτορ θέλει να πάρει πίσω τα ηνία της ομάδας και θέλει τον Βαγγέλη Μαρινάκης ως σύμμαχο του σε αυτή την επένδυση. Βέβαια δεν γίνεται ξεκάθαρο αν ο Έλληνας πρόεδρος θα προσθέσει στον όμιλο των ομάδων του την Μποταφόγκο ή απλώς θα λάβει ένα πακέτο μετοχών αντί ενός ποσού, το οποίο δεν έγινε γνωστό όμως συνολικά, θα πρέπει να επενδυθούν σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Κάιο Ριμπέιρο είπε: «Ο Μαρινάκης θέλει απεγνωσμένα να αποκτήσει μια ομάδα στη Βραζιλία. Ήταν να πάρει την ακαδημία νέων της Σάο Πάολο, αλλά η συμφωνία ναυάγησε. Ήταν έτοιμος να γίνει ιδιοκτήτης της Βάσκο ντα Γκάμα , αλλά και αυτή ναυάγησε. Τώρα φλερτάρει με την Μποταφόγκο. Ίσως τώρα γίνει κάτι».