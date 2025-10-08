ΑΕΚ: Θυμήθηκε μεγάλες ανατροπές, από την Κηφισιά, στον Ολυμπιακό και στην Ξάνθη
Με αφορμή την ανατροπή από 2-0 σε 2-3 κόντρα στην Κηφισιά, η ΑΕΚ θυμήθηκε πέντε μεγάλες ανατροπές σε παιχνίδια της στα οποία βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα διαφορά, αλλά κατάφερε να τα γυρίσει.
Μέσα σε αυτά συναντά κανείς επίσης το 3-2 επί της Παναχαϊκής τον Σεπτέμβριο του 1987, το εμφατικό 2-7 επί του Ακράτητου τον Νοέμβριο του 2003, το 3-4 επί της Ξάνθης τον Οκτώβριο του 1992 και φυσικά το 3-2 απέναντι στον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο του 2017.
