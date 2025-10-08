Τρεις ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Κ17 του Παναθηναϊκού και ένας από την Κ19 έβαλαν την υπογραφή τους σε επαγγελματικό συμβόλαιο που τους πρότειναν οι «Πράσινοι» και το Gazzetta σας τους δίνει στο... πιάτο. Οι σοβαροί τραυματισμοί, η οικογενειακή παράδοση και η επένδυση στο μέλλον.

Η ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τις ελληνικές ακαδημίες γίνεται όλο ένα και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, με τις ομάδες του εξωτερικού να ρίχνουν συνεχώς «κλεφτές» ματιές στα... φυτώρια των συλλόγων της Stoiximan Superleague και όχι μόνο. Για αυτό και η επένδυση στο ελληνικό ταλέντο είναι κάτι που έχουν θέσει ως προτεραιότητα στα ελληνικά κλαμπ.

Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του, αποφάσισε να επιβραβεύσει τέσσερα παιδιά των ακαδημιών του και συγκεκριμένα, τρεις από την Κ17 και ένας από την Κ19, προσφέροντας επαγγελματικά συμβόλαια. Πρόκειται για τους Νίκο Σέμο (16 ετών), Στέφανο Τσίγκα (16 ετών), Νίκο Παπαχαραλάμπους (16 ετών) και Γιάννη Μπονόβα (18 ετών), οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους στο πρώτο συμβόλαιο της ποδοσφαιρικής τους καριέρας.

Ωστόσο, κάθε παιδί έχει και μία ιστορία από πίσω του και το Gazzetta ανοίγει τον... φάκελο του κάθε ποδοσφαιριστή και σας τους παρουσιάζει. Ο σοβαρός τραυματισμός για δύο εξ αυτών, η οικογενειακή υπόθεση και η σχεδόν ταυτόχρονη έλευση τους στην πράσινη ακαδημία.

Στέφανος Τσίγκας

Το όνομα κάτι θα «λέει» στους περισσότερους. Ειδικά σε όσους ασχολούνται με το κομμάτι των Ελλήνων στο εξωτερικό. Ο Στέφανος Τσίγκας είναι ο ένας από τους αδερφούς του Ματθαίου Τσίγκα που σαρώνει με τους Νέους της Στουτγκάρδης. Σε αντίθεση με τον μεγάλο του αδερφό, ο Στέφανος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και αποτελεί βασικό μέλος της Κ17 του συλλόγου, έχοντας δείξει εξαιρετικά στοιχεία για το μέλλον.

Εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2021 σε ηλικία 12 ετών, σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή με τον μεγάλο του αδερφό, ο οποίος λίγους μήνες μετά αποδέχθηκε την πρόκληση της Γερμανίας και μετακόμισε μόνιμα στη Στουτγκάρδη, στην οποία τα πάει περίφημα μέχρι τώρα με 42 γκολ και 22 ασίστ σε 68 παιχνίδια με τα γκρουπ της Κ17 και της Κ19 του γερμανικού συλλόγου.

Όσον αφορά τον Στέφανο, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «Πράσινους» και είναι ένα από τα project πάνω στα οποία θα ήθελαν να δουλέψουν στον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για τον αρχηγό της Κ17 και ένα από hot ονόματα των ελληνικών ακαδημιών.

Η δήλωσή του μετά την υπογραφή του συμβολαίου: «Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και να υποσχεθώ πως θα δουλέψω σκληρά για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Νίκος Σέμος

Ακόμα μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που πιστεύουν πολύ στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Σέμος ξεχώρισε από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στις ακαδημίες του «τριφυλλιού» για το ταλέντο αλλά και την αθλητικότητα του. Ο 16χρονος αμυντικός γεννήθηκε στα Ιωάννινα τον Απρίλη του 2009 και από την τρυφερή ηλικία των έξι ετών έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Τίγρη Ιωαννίνων.

Τα προσόντα του δεν άργησαν να φανούν μέσα από τουρνουά αλλά και συνεχή σκάουτ από αρκετές ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να είναι η ομάδα που τον πλησίασε και τον έπεισε στα 13 του να αφήσει τα Ιωάννινα και να μετακομίσει στην Αθήνα ώστε να κυνηγήσει το όνειρο του.

Ο ταλαντούχος αμυντικός ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην Κ15 αρχικά και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Κ17 όπου είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος. Όπως και ο Τσίγκας, έτσι και εκείνος είναι από τις καυτές περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που... έρχονται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που υπογράφω το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Η στιγμή αυτή αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας και των θυσιών μου, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας διαδρομής γεμάτης απαιτήσεις και στόχους. Θα εργαστώ με αφοσίωση για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου σε όλη αυτή την πορεία».

Γιάννης Μπονόβας

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τρεις, ο Γιάννης Μπονόβας ήταν μέλος της Κ19 και όχι της Κ17 του Παναθηναϊκού, με τον 18χρονο πορτιέρε να αποτελεί βασικό μέλος στα πλάνα του «τριφυλλιού». Ωστόσο η κίνηση της ομάδας να του προσφέρει επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι ακόμα πιο μεγάλης σημασίας για τον ταλαντούχο τερματοφύλακα.

Ο λόγος είναι ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό έχοντας αγωνιστεί σε τρία ματς φέτος όπου σε όλα κράτησε το μηδέν. Ο υψηλόσωμος πορτιέρε υπέστη ρήξη χιαστού αλλά η υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκού, διάρκειας μέχρι το 2027, είναι κάτι που του δίνει το κίνητρο να επιστρέψει πιο δυνατός.

Αναλυτικά είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου προσφέρει και για τη σταθερή στήριξη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια σημαντική δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες μου. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του συλλόγου που με πίστεψε και με στηρίζει ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού μου».

Νίκος Παπαχαραλάμπους

Ο... βενιαμίν της τετραπλής ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Παπαχαραλάμπους γεννήθηκε τον Μάιο του 2009 και βρέθηκε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα από την ηλικία των 4 ετών, φορώντας τα χρώματα του Ορφέα Αιγαλέου. Λίγα χρόνια μετά μεταπήδησε στον Σκορπιό Φυλής και από εκεί, το 2022, έγινε αντιληπτός από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του άνοιξαν την πόρτα για την πράσινη ακαδημία.

Εξίσου βασικό μέλος της Κ17 όπου ήταν από τα κύρια «όπλα» της επιθετικής γραμμής της Κ15 όταν εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε, ήρθε σε μία χρονική περίοδο όπου, όπως ο Μπονόβας, έτσι και εκείνος βρίσκεται σε μία κατάσταση αποκατάστασης από σοβαρό τραυματισμό καθώς έχει υποστεί ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου.

Η δήλωσή του, ήταν η εξής: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου προσφέρει και για τη σταθερή στήριξη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια σημαντική δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει στην οικογένειά μου για την αμέριστη στήριξη και την αγάπη της σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του συλλόγου που με πίστεψε και με στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού μου»