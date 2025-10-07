«Τα χρήματα που ζητάει η Κηφισιά για τον Τεττέη και τι ισχύει με τις φήμες για την ΑΕΚ»
Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ένα από τα πιο «hot» ονόματα του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, καθώς με τις εμφανίσεις του έχει κεντρίσει την προσοχή όλης της φίλαθλης γνώμης.
Σε τέτοιο σημείο που να έχουν ξεκινήσει τα μεταγραφικά σενάρια ενόψει Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ, να παρουσιάζεται ως η βασική διεκδικήτρια για να τον αποκτήσει.
Σε αυτά λοιπόν απάντησε ο Γιώργος Τσακίρης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ στους Galacticos, με τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ να συμφωνεί (σ.σ. με μία μικρή διαφορά) στο ποσό που αξιώνει η Κηφισιά για την απόκτησή του.
Δείτε τί είπε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos για τον Ανδρεα Τεττέη...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.