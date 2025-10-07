«Τα χρήματα που ζητάει η Κηφισιά για τον Τεττέη και τι ισχύει με τις φήμες για την ΑΕΚ»

Newsroom
tsakiris-galacticos.jpg

bet365

Η απάντηση του Γιώργου Τσακίρη για τις φήμες περί ενδιαφέροντας της ΑΕΚ για Τεττέη και τα χρήματα που αξιώνει η Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ένα από τα πιο «hot» ονόματα του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, καθώς με τις εμφανίσεις του έχει κεντρίσει την προσοχή όλης της φίλαθλης γνώμης.

Σε τέτοιο σημείο που να έχουν ξεκινήσει τα μεταγραφικά σενάρια ενόψει Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ, να παρουσιάζεται ως η βασική διεκδικήτρια για να τον αποκτήσει.

Σε αυτά λοιπόν απάντησε ο Γιώργος Τσακίρης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ στους Galacticos, με τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ να συμφωνεί (σ.σ. με μία μικρή διαφορά) στο ποσό που αξιώνει η Κηφισιά για την απόκτησή του.

Δείτε Επίσης

Ανδρέας Τεττέη: Αυτό είναι το συμβόλαιο και οι απολαβές του πιο «hot» επιθετικού
Τεττέη

Δείτε τί είπε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos για τον Ανδρεα Τεττέη...

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα