Ανδρέας Τεττέη: Αυτό είναι το συμβόλαιο και οι απολαβές του πιο «hot» επιθετικού

Ο Ανδρέας Τεττέη δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2027 και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ και πνευματικός του πατέρας, Χρήστος Πρίτσας, θα χειριστεί την υπόθεση του στη μεταγραφική αγορά.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι μέχρι στιγμής το πιο «hot» όνομα της εγχώριας ποδοσφαιρικής αγοράς. Ο Έλληνας επιθετικός «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες της Stoiximan Super League και στο 1/4 της κανονικής διάρκειας είναι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 4 γκολ, όσα έχει και ο Τσικίνιο.

Ο 24χρονος φορ έχει αποδείξει στο χορτάρι πως δεν είναι απλά σε καλό «φεγγάρι», καθώς έχει διάρκεια και είναι έτοιμος για το step up της καριέρας του. Ήδη τα μεταγραφικά σενάρια έχουν αρχίσει, ενώ με αυτές τις εμφανίσεις δεδομένα θα βάλει σε σκέψεις και τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ώστε να ακολουθήσει το δρόμο του συμπαίκτη του, Παύλου Παντελίδη, στην Εθνική.

Το συμβόλαιο του Τεττέη

O Tεττέη είναι «παιδί» της Κηφισιάς, στην οποία ανήκει από τα 19 του χρόνια. Το περασμένο καλοκαίρι και παρόλο που δεν έκανε καλή σεζόν με την ομάδα των Βορείων Προαστίων η διοίκηση του κλαμπ τον «έδεσε» με νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Οι απολαβές του περίπου στις 100.000 ευρώ και στο deal δεν προβλέπεται καμία ρήτρα αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τα βρει με τον Χρήστο Πρίτσα.

Όλα αυτά τα χρόνια η Κηφισιά είχε μόνο μια πρόταση, την πρώτη της χρονιά στη Super League, από ομάδα της Δανίας, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Μανατζερική «στέγη» του Έλληνα φορ είναι εδώ και μια τριετία η Prosport International του Πασχάλη Τουντούρη.

Η ξεχωριστή σχέση με τον Χρήστο Πρίτσα

Φυσικά για τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ο Τεττέη είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Πρόκειται για τον... τρίτο γιο του, καθώς εκτός από το γεγονός πως είναι δίπλα του σε όλη του την πορεία εντός και εκτός γηπέδων αποτελεί και πνευματικό του πατέρα από τη στιγμή που τον βάφτισε.

Η Κηφισιά ποτέ δεν μπήκε εμπόδιο σε κάποιον ποδοσφαιριστή της για το επόμενο βήμα και ειδικά δεν θα γίνει αυτό για τον Τεττέη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δανεισμός του στον Παναιτωλικό στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν κι ενώ η «κούρσα» ανόδου με την Καλαμάτα ήταν σε τεντωμένο σχοινί.

Τότε ο Χρήστος Πρίτσας του άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του στη Stoiximan Super League και το καλοκαίρι οι τρεις πλευρές συζήτησαν και συναποφάσισαν την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του. Θυμίζουμε πως το deal ήταν μέχρι το τέλος του ερχόμενου Δεκέμβρη και τα Καναρίνια είχαν οψιόν 500.000 ευρώ για την αγορά του.

Σε ενδεχόμενες προτάσεις και πάλι ο Χρήστος Πρίτσας θα πάρει την τελική επιλογή, όμως είναι προφανές πως λόγο για τον επόμενο σταθμό αλλά και το timing της μεταγραφής θα παίξει και η επιθυμία του «παιδιού» του.

Τα «όργια» του Ανδρέα Τεττέη στην τρέχουσα σεζόν