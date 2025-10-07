Άσχημα νέα στον Παναθηναϊκό για Ντέσερς: Μένει εκτός για μήνα

Ο Σίριλ Ντέσερς θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για έναν μήνα, μετά την κάκωση που έχει υποστεί στην ποδοκνημική.

Άσχημα ήταν τα νέα που προέκυψαν από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς, αφού ο Νιγηριανός φορ έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, κάτι που σημαίνει πως με το πλάνο που έχει καταρτιστεί για την επιστροφή του θα απουσιάσει για έναν μήνα από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» είχε τραυματιστεί στην προπόνηση που είχε γίνει στην Ελβετία την επομένη του αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις, έπειτα από μία σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόφσκι στην τελευταία φάση του προγράμματος.

Στην συνέχεια επιχείρησε να μπει στην προπόνηση λίγες μέρες μετά και αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στην ποδοκνημική. Παρ' ότι αρχικά δεν υπήρχε ανησυχία πως επρόκειτο για κάτι σοβαρό, ο κύκλος των εξετάσεων στον οποίο υποβλήθηκε, φανέρωσε πως εκείνος υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο σημείο, αλλά και το ιστορικό του Ντέσερς σ' αυτό αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μία προσέγγιση πιο προσεκτική, απόφαση η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερο χρόνο απουσίας. Εκείνος αναμένεται να φτάσει συνολικά τις τέσσερις εβδομάδες σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Ντέσερς