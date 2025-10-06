Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Ρενάτο, Ντέσερς και Πελίστρι
Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα που υπάρχουν για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν στον Παναθηναϊκό οι Σίριλ Ντέσερς, Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.
Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος έχοντας αγοράσει ηρεμία μετά το 1-0 επί του Ατρομήτου, ωστόσο, ενόψει της επανέναρξης της Super League υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, όσον αφορά την διαθεσιμότητα τριών σημαντικών ποδοσφαιριστών. Του Σίριλ Ντέσερς, του Φακούντο Πελίστρι και του Ρενάτο Σάντσες.
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, οπότε πάμε να δούμε τα δεδομένα ισχύουν αυτή την στιγμή:
- Ο Σάντσες που έγινε αναγκαστική αλλαγή, έχει ένα πρόβλημα στον δικέφαλο. Όχι στο πόδι που ένιωσε την ενόχληση στην αναμέτρηση με την Go Ahead Eagles. Ο Πορτογάλος άσος έκανε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες, το αργότερο μέχρι αύριο, Τρίτη. Στο «πράσινο στρατόπεδο» ελπίζουν να έχει αποφύγει την θλάση και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις προπονήσεις και την διάθεση του Χρήστου Κόντη.
- Ο Πελίστρι που έχει χάσει τα τελευταία παιχνίδια λόγω μυϊκού προβλήματος(28/8 η τελευταία του «πράσινη» εμφάνιση στη Σαμψούντα), σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, στο πρώτο ματς μετά την διακοπή για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων. Η απουσία του είναι εμφανής από τα «φτερά» της επίθεσης του «τριφυλλιού».
- Ο Ντέσερς που συγκρούστηκε με τον Ντραγκόφσκι στη προπόνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Βέρνη μετά το 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη ποδοκνημική και έχει υποβληθεί σε εξετάσεις που θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι επικίνδυνη και ανεύθυνη. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει εικόνα για τον διεθνή στράικερ.
