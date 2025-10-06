Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα που υπάρχουν για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν στον Παναθηναϊκό οι Σίριλ Ντέσερς, Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος έχοντας αγοράσει ηρεμία μετά το 1-0 επί του Ατρομήτου, ωστόσο, ενόψει της επανέναρξης της Super League υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, όσον αφορά την διαθεσιμότητα τριών σημαντικών ποδοσφαιριστών. Του Σίριλ Ντέσερς, του Φακούντο Πελίστρι και του Ρενάτο Σάντσες.

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, οπότε πάμε να δούμε τα δεδομένα ισχύουν αυτή την στιγμή: