Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, μέσω του blog του, στέκεται στην «επίθεση» στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα στην Τούμπα. Δίκαιη ή άδικη; Ξεχνάει εύκολα ο κόσμος ή τον ενδιαφέρει μόνο το τώρα;

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Και για να φτάσουμε σ' αυτόν, πρέπει να περάσουμε πρώτα μια βόλτα από το μέσα μας. Να δούμε τι κάνουμε καλό και τι όχι. Στη συνέχεια να δούμε τι κάνει ο διπλανός μας - σε περίπτωση που μας ενοχλεί αυτό.

Δεδομένα, οφείλουμε να έχουμε άποψη. Όχι για όλα, αλλά για όσα μας ενδιαφέρουν και για όσα βέβαια έχουμε γνώση. Δεν γίνεται να εκφέρουμε την άποψή μας δίχως να γνωρίζουμε ένα γεγονός.

Ακούγοντας τον Τάκη και τον Σάκη στο καφενείο, μπορεί να μάθεις για το «πλάνο ειρήνης στη Γάζα». Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, μέχρι και για τα... λάθη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ηρεμία!

Τα ίδια που ακούγαμε και πέρυσι τέτοια εποχή!

O Oλυμπιακός, πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα των 6 πρώτων αγωνιστικών μετρούσε 4 νίκες με Βόλο (εκτός), Καλλιθέα (εντός), Λαμία (εκτός), μία εντός έδρας ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, μία ήττα στον Άρη και νίκη με τον Ατρόμητο.

Μετά, ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Παναθηναϊκό εκτός, Λεβαδειακό εντός και ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Φέτος. Εκείνον τον Οκτώβριο, λοιπόν, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε την τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα και ακολούθησε άλλη μία με την ΑΕΚ στα Play Off όταν κι όλα είχαν κριθεί και ήταν ήδη πρωταθλητής.

Κάνοντας το live του ντέρμπι της Τούμπας υπήχαν σχόλια - τουλάχιστον - ισοπεδωτικά για τον Βάσκο κόουτς. Στους Galacticos, ο Κώστας Νικολακόπουλος απάντησε σε σχόλιο για το αν το ντέρμπι το έχασε ο Μεντιλίμπαρ. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Αθανασίου εξεράγη στην εκπομπή όταν διάβασε σχόλιο για... ταβάνι που έχει πιάσει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Θα ξαναπώ: Ηρεμία! Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Πρέπει να δούμε τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στον Ολυμπιακό. Το πώς δουλεύει και τι αποτελέσματα έχει φέρει.

Ναι, σύμφωνοι κι εγώ είμαι της άποψης ότι φαινομενικά οι ερυθρόλευκοι έπρεπε να φρεσκαριστούν στο β' μέρος, από τη στιγμή που προερχόντουσαν από την υπερπροσπάθεια στο Λονδίνο. Δεν γίνεται, όμως, να αποθεώνουμε την «ομαδάρα του Μεντιλίμπαρ που έπαιξε στα ίσια την Αρσεναλ μέσα στο Λονδίνο» και στην πρώτη στραβή ο ίδιος άνθρωπος να «πρέπει να φύγει».

Και να ξεκαθαρίσω: Ο Ολυμπιακός από το 60 και μετά στην Τούμπα, φάνηκε άδειος. Δεν ξέρουμε αν όντως ήταν ή αν πνευματικά η ομάδα... αποσυνδέθηκε, αλλά δεν ήταν η ομάδα που έχουμε μάθει. Αυτή που πιέζει τον αντίπαλο στο επιθετικό τρίτο σαν να μην υπάρχει αύριο.

Στο 8ο λεπτό του παρακάτω video η σχετική απάντηση του Κώστα Νικολακόπουλου:

Ωστόσο, έχει χαθεί το μέτρο στα σχόλιά μας. Αυτό, όμως, είναι ένα φαινόμενο - για να επιστρέψω στην αρχή του κειμένου - που προέρχεται από τη συμπεριφορά μας στην κοινωνία. Μας αρέσει η ανθρωποφαγία. Μας αρέσει να ρίχνουμε το βλέμμα μας αλλού αρκεί να είναι πέρα από την καμπούρα μας.

Καλό θα είναι να μην κουνάμε το δάχτυλό μας σ' ότι πιστεύουμε ή θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστό. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί...

Για να γυρίσουμε στα... δικά μας, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει από τους διώκτες του ένα δύσκολο πρόγραμμα με 2 ντέρμπι εκτός έδρας και είναι στο -3 από την πρώτη ΑΕΚ.

Μια τριάδα... φωτιά για τον Ολυμπιακό

Μετά τη διακοπή ακολουθούν τρία πολύ σημαντικά ματς για τον Ολυμπιακό. Αρχικά, οι ερυθρόλευκοι θα παίξουν με την ΑΕΛ Novibet του Στέλιου Μαλεζά μέσα στο κατάμεστο γήπεδο των βυσσινί.

Στη συνέχεια, ΑΕΚ και Άρης έρχονται στο Καραϊσκάκης. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή, πιάνοντας την Ενωση. Αυτό βέβαια το πώς θα έρθει το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ κι ο παίκτες του.

Και στην εξίσωση, εκεί, θα μπουν κι οι Γιάρεμτσουκ - Ροντινέι, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ήταν εκτός λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν.

