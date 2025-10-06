Νικολαΐδης: «Σοκαριστική η απόδοση της ΑΕΚ, την αντιπαθούσε λίγο η διαιτησία»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης τόνισε πως με τις αποφάσεις τους στο παιχνίδι με την Κηφισιά οι διαιτητές έδειξαν σαν να μην συμπαθούν την ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας πως η απόδοση της Ένωσης ήταν σοκαριστική.

Την ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά σχολίασε ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος στην εκπομπή Monday FC της NOVA χαρακτήρισε «σοκαριστική» την εμφάνιση της Ένωσης.

«Έβλεπες και δεν πίστευες τι έβλεπες. Ήταν σοκαριστική η απόδοση της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς αναλύει τους αντιπάλους, ήξερε ότι ο Τεττέη είναι κίνδυνος - θάνατος. Κάτι λάθος πήγε εκεί. Μπορεί στην πορεία η ΑΕΚ να βελτιώθηκε επιθετικά, αλλά η Κηφισιά έχανε ευκαιρίες ως το τέλος. Ένα δεύτερο κακό ματς της ΑΕΚ, αλλά μια τεράστια νίκη με δέκα παίκτες. Κρατάει η ΑΕΚ την ψυχολογία, τη νοοτροπία και τους τρεις βαθμούς. Ευτυχώς έχει διακοπή γιατί η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή στιγμή», ανέφερε, ενώ σχολίασε και τη διαιτησία των Βεργέτη και Σιδηρόπουλου, υποστηρίζοντας πως του φάνηκε ότι η διαιτησία αντιπαθούσε λίγο την ΑΕΚ με τις αποφάσεις της:

«Είχαμε διαιτησία στο ματς. Με έχουν πάρει τηλέφωνα. Θεωρώ κάποιες αντιδράσεις υπερβολικές. Λίγο αντιπαθούσε την ΑΕΚ η διαιτησία. Αυτό εισέπραξα. Το VAR έχει και μειονεκτήματα. Βλέπεις το πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέη. Δεν περνά από το μυαλό σου ότι είναι. Βρίσκει με το χέρι το κεφάλι, το αν βρήκε μπάλα όμως ή ταυτόχρονα δεν το είδα πουθενά. Δεν είμαστε σίγουροι, κι αν δεν είμαστε, δεν τα δίνουμε. Αυστηρό, αλλά υπάρχει επαφή. Εγώ δεν θα το έδινα.

Για τη φάση με το χέρι του Εμπό πρέπει να υπάρχει εντολή συγκεκριμένη. Δεν γίνεται φάσεις να δίνονται πέναλτι και σε άλλα ματς τα ίδια χέρια να μην δίνονται. Τα δίνουμε αυτά τα χέρια; Εγώ δεν τα δίνω. Από την άλλη έχουν δοθεί κάτι τέτοια χέρια. Να δούμε αν είναι σε φυσική θέση, αν έχει πρόθεση, αν υπάρχει κοντινή απόσταση, αν έρχεται από συμπαίκτη. Παρόμοιο πέναλτι έχει δοθεί. Καλά έκανε και δεν το έδωσε, αλλά μου θύμισε παρόμοιο πέναλτι που δόθηκε. Δεν τη συμπαθούσε η ΑΕΚ τη διαιτησία, αυτή την αίσθηση έχω. Οι διαιτητές πρέπει να έχουν μια γραμμή συγκεκριμένη. Ο Λανουά, τον οποίο δεν ακούω με μεγάλη προσοχή γιατί κάνει λίγο πολιτική. Πείσε με γιατί μια φάση είναι πέναλτι σε ένα ματς και σε ένα άλλο δεν είναι».

Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στη σπουδαία εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς: «Καλός είναι ο Τεττέη. Ποτέ δεν τον αφήνεις μόνο του με έναν αμυντικό. Πάντα έχει πλεονέκτημα ο επιθετικός που παίρνει τις αποφάσεις. Ο αμυντικός ακολουθεί. Έπρεπε να υπήρχε παίκτης κοντά. Όλες οι φάσεις έγιναν σε αντεπίθεση. Έγιναν τα αντίθετα που είπε ο Νίκολιτς. Είναι ομαδικό το θέμα, έχουν χρόνο να το δουν», ενώ όσον αφορά τα πρόσωπα από πλευράς ΑΕΚ πρόσθεσε:

«Ο Νίκολιτς ρίσκαρε παίζοντας με τρεις στην άμυνα, με παίκτη λιγότερο και δύο φορ. Κρατάω τον Γιόβιτς που πατάει καλύτερα. Μπήκε και το γύρισε μόνος του, σκοράροντας και παίρνοντας πέναλτι ξεκινώντας δέκα μέτρα κάτω από το κέντρο. Τον καλό Γιόβιτς τον θέλει η ΑΕΚ, αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του. Ο Στρακόσα ήταν πολύ καλός, ο Ρότα στο τέλος έπαιξε χωρίς φόβο, θετική παρουσία είχε ο Ζοάο Μάριο. Κάτι δεν πήγε καλά με τις εντολές του προπονητή».