Τσιγκρίνσκι στο Gazzetta: «Η ΑΕΚ είναι στην καρδιά μου, αλλά η Σαχτάρ είναι το σπίτι και η οικογένειά μου»

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι μιλάει στο Gazzetta για την αναμέτρηση του Στάμφορντ Μπριτζ, για το τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ και για τη δύσκολη κατάσταση του πολέμου, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση στο δίλημμα που του τέθηκε.

Πώς άραγε νιώθει κανείς όταν οι δύο ομάδες με τις οποίες μετράει τις περισσότερες συμμετοχές στην ποδοσφαιρική του καριέρα έρχονται αντιμέτωπες στο κορυφαίο επίπεδο; Τις απαντήσεις δίνει ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι μιλώντας στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης της Σαχτάρ με την ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ο «Τσίγκρι» που πλέον ακολουθεί καριέρα προπονητή έχει αγωνιστεί και με τις δύο ομάδες στο Champions League και η απάντηση στο δίλημμα για το ποια θα ήθελε να επικρατήσει μπορεί να φαντάζει δύσκολη, όμως ο ίδιος το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Φαβορί για εκείνον δεν υπάρχει, όμως παρότι έχει μεγάλη αγάπη για την ΑΕΚ, η Σαχτάρ πάντα θα είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτόν και είναι απόλυτα λογικό.

«Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Γιατί και οι δύο ομάδες σημαίνουν πολλά για μένα. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Το να πω ποιος είναι το φαβορί; Όχι στο Champions League. Υπάρχουν ομάδες στη διοργάνωση που είναι σε διαφορετικό επίπεδο προφανώς, αλλά δεν δίνω κάποιο πλεονέκτημα σε αυτό το παιχνίδι. Με όλη μου την αγάπη, τον σεβασμό, τη σύνδεση με την ΑΕΚ, της εύχομαι όλα να πηγαίνουν καλά και να προοδεύει. Η ΑΕΚ έχει μεγάλο μέρος στην καρδιά μου. Αλλά από την άλλη είναι η Σαχτάρ. Είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένεια μου», αναφέρει με ειλικρίνεια στο Gazzetta ο πρώην Ουκρανός στόπερ της Ένωσης.

«Εύχομαι στην ΑΕΚ να έχει καλό παιχνίδι, αλλά να μην νικήσει. Δεν είναι μόνο ότι έμεινα στη Σαχτάρ για 12 χρόνια. Είναι κυρίως ο σύνδεσμος που έχω με αυτό το κλαμπ. Αλλά πραγματικά θέλω να βλέπω την ΑΕΚ να προοδεύει. Νομίζω ότι με το νέο γήπεδο η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί που ανήκει. Με το πάθος, με τους οπαδούς, με τα τρόπαια, με τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Είναι χαρά μου να το βλέπω γιατί εκεί ανήκει», προσθέτει ο Τσιγκρίνσκι, ενώ υπογραμμίζει σχετικά με το τι διακυβεύεται:

«Νομίζω οι προηγούμενες δύο σεζόν με το νέο φορμάτ έδειξαν ότι κάθε βαθμός μπορεί να είναι καθοριστικός. Σε φέρνει πιο κοντά στο όριο για να μπεις στο top 24. Φυσικά και είναι σημαντικό παιχνίδι και όταν έχεις μπροστά σου τη Σίτι και τη Ρεάλ, τα βλέπεις διαφορετικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό με τη Σαχτάρ, αλλά και η Σαχτάρ θα έχει δύσκολο πρόγραμμα και έχει ένα βαθμό από την πρώτη αγωνιστική. Οπότε ο τρόπος που η ΑΕΚ βλέπει το ματς, είναι ο ίδιος με αυτόν της Σαχτάρ. Περιμένω το ίδιο mindset και από τις δύο ομάδες».

«Η Σαχτάρ... ζει σε λεωφορείο, τεράστια η προσπάθεια στον πόλεμο»

Οι συνθήκες πολέμου στις οποίες προετοιμάζεται η Σαχτάρ είναι πολύ δύσκολες, κάνοντας την προσπάθειά της να φαντάζει τεράστια καθώς οι μετακινήσεις της γίνονται συνέχεια με λεωφορείο, όπως εξηγεί ο Τσιγκρίνσκι.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Ο πόλεμος είναι σε άλλο επίπεδο. Οι επιθέσεις είναι πιο μαζικές και η αντίσταση που δείξαμε και η προσπάθεια που γίνεται είναι τεράστιες. Πώς το διαχειρίζεται η Σαχτάρ; Η ομάδα πρέπει να παίζει εκεί στο πρωτάθλημα και για να μετακινηθεί πρέπει να πάρει λεωφορείο γιατί είναι αδύνατο να πετάξεις, κάτι που παίρνει πολλές ώρες. Μετά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα πρέπει να βγει εκτός συνόρων, να κάνει μια διαδρομή πέντε ή έξι ωρών με λεωφορείο για να πάει στην Πολωνία να πάρει το αεροπλάνο. Την επόμενη μέρα έχει προπόνηση, την άλλη το παιχνίδι και ξανά το ίδιο μετά πίσω», υπογραμμίζει και προσθέτει:

«Είναι τεράστια, τεράστια η προσπάθεια που γίνεται. Η ομάδα... ζει μέσα σε ένα λεωφορείο. Δεν έχει χρόνο να προετοιμαστεί καλά. Αλλά η αξιοπρέπεια και η νοοτροπία του κλαμπ είναι να μην βρίσκει δικαιολογίες. Δεν το χρησιμοποιεί όλο αυτό πουθενά ως δικαιολογία και αυτό είναι απίστευτο. Με κάνει περήφανο και συγκινούμαι. Έχω παίξει εκεί, γνωρίζω τους ανθρώπους και είναι απίστευτο. Περισσότερο από ποτέ το αισθάνομαι και στέλνω όλη τη δύναμή μου σε όλους τους ανθρώπους και τους παίκτες».

«Ο Τουράν έβαλε ενέργεια, πειθαρχία και αθλητικότητα στην ομάδα»

Τι θα πρέπει να περιμένουμε από τη Σαχτάρ στο ματς με την ΑΕΚ; Σύμφωνα με τον «Τσίγκρι» η ταυτότητά της με ένα ρόστερ γεμάτο από Βραζιλιάνους παίκτες δεν αλλάζει. Ωστόσο, ο Αρντά Τουράν έχει προσθέσει και άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της.

«Η Σαχτάρ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ομάδες στην Ευρώπη για το στυλ της. Ξέρεις τι να περιμένεις. Η ταυτότητα της Σαχτάρ έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους όπως πάντα, παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να ελέγξει τον ρυθμό. Τι άλλαξε ο Τουράν; Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ενέργειας. Είναι τρελή η ενέργεια που βγάζει, η πειθαρχία, η αθλητικότητα. Αυτό είναι κάτι που κάνει αυτή την ομάδα να πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Πέρυσι η Σαχτάρ και η ΑΕΚ είχαν ίδια πορεία. Πήραν τον τίτλο, πήγαν μακριά στην Ευρώπη στο Conference League, η μόνη διαφορά φυσικά ήταν ότι η ΑΕΚ χρειάστηκε να ξαναφτιάξει τη ομάδα πέρυσι, ενώ η Σαχτάρ είχε τον κορμό. Γιατί είναι και το ότι το background της Σαχτάρ δεν αλλάζει. Ξέρουν τι προφίλ παικτών χρειάζονται και έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο εδώ και χρόνια», αναφέρει ο Τσιγκρίνσκι και συνεχίζει λέγοντας για τα πρόσωπα που ξεχωρίζει:

«Συνήθως ο Τουράν παίζει 4-3-3 ή 4-2-3-1. Το ρόστερ διαθέτει πολύ ταλέντο. Είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη. Σε κάποιες θέσεις έχει ακόμα και τρεις παίκτες που δίνουν διαφορετικά στοιχεία και επιλογές. Ο Ελιας είναι κινητικός επιθετικός, είναι γρήγορος, κινείται στους χώρους και έχει το ένας εναντίον ενός. Επίσης υπάρχει ο Τραορέ που μπορεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και είναι πολύ επικίνδυνος μέσα στην περιοχή. Φυσικά έχουν εξαιρετικούς τεχνίτες όπως ο Άλισον και ο Νέβερτον. Εμένα μου αρέσει ο μέσος Μάρλον Γκόμες που μου θυμίζει τον Φερναντίνιο. Είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης στο έξι και στο οκτώ. Είναι ηγετικός και έμπειρος. Επίσης υπάρχει ο Ματβιένκο, ο Ναζαρίνα, ο Ισάκε επίσης που πέρυσι ήταν ο παίκτης που έκανε τη μεγαλύτερη πρόοδο. Υπάρχει ο Πεντρίνιο επίσης στα άκρα, που είναι παίκτης για κορυφαίο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη και καλή για το επίπεδο του Champions League».

«Ο Νίκολιτς ξέρει τακτικά τι να κάνει έχοντας ένα έμπειρο σύνολο»

Όπως υποστηρίζει ο Τσιγκρίνσκι, η ΑΕΚ πάντως έχει μεγαλύτερη εμπειρία καθώς διαθέτει περισσότερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έχει έναν προπονητή στον πάγκο, τον Μάρκο Νίκολιτς, που είναι εξαιρετικός στο τακτικό κομμάτι, όπως επισημαίνει.

«Ο Νίκολιτς είναι ένας καλός προπονητής. Έχει αποδείξει ότι έχει το δικό του στυλ. Μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σενάρια και αντιπάλους πολύ καλά. Ένα ακόμα σημαντικό είναι πως η Σαχτάρ δεν έχει την ίδια εμπειρία με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει παίκτες όπως ο Στρακόσα, ο Μουκουντί, ο Μάριν, ο Γιόβιτς που έχουν εμπειρία από καλά πρωταθλήματα γιατί στο τέλος της μέρας είναι η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις που κάνει τη διαφορά. Στη Σαχτάρ ο Ματβιένκο, ο Ρίζνικ, ο Μπόντναρ έχουν εμπειρία από το Champions League αλλά την ίδια στιγμή η Σαχτάρ έχει νέους και διψασμένους παίκτες αλλά που δεν έχουν ακόμα την εμπειρία. Συνεπώς με την τακτική προσέγγιση του Νίκολιτς και την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί η ΑΕΚ να είναι επικίνδυνη. Ο Νίκολιτς έχει δείξει από πέρυσι ότι τακτικά ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πως να πάρει το καλύτερο από την ομάδα του, διαβάζοντας και το παιχνίδι του αντιπάλου. Ο Νίκολιτς είναι καλός σε αυτό».

«Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για Ζούμπκοφ, θα γίνει σημαντικός»

Φυσικά από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και το όνομα του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Ο Τσιγκρίνσκι θεωρεί ότι ο συμπατριώτης του θα καταφέρει με το πέρασμα του χρόνου να προσαρμοστεί στην ΑΕΚ και να δείξει αυτά που πραγματικά μπορεί βάσει της ποιότητάς του.

«Γνωρίζω καλά τον Ολεξάντρ. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Έρχεται από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι στην Τουρκία είναι πιο ανοικτό και οι ομάδες δεν είναι τόσο οργανωμένες μέσα στο γήπεδο. Ο Ζούμπκοφ χρειάζεται χώρο, χρειάζεται να βγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Είναι το ποδόσφαιρο που έπαιζε δύο χρόνια στην Τουρκία. Κάποιες φορές συμβαίνει, είναι στο ξεκίνημα της σεζόν ακόμα, είναι οι πρώτοι μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν είναι μπροστά του και τώρα η ΑΕΚ μπαίνει σε ρυθμό συνεχόμενων αγώνων οπότε σίγουρα θα έχει τον χρόνο του. Και θα προσφέρει, δεν αμφιβάλω. Έχει προσωπικότητα, ποιότητα και εμπειρία για να το κάνει και να είναι σημαντικός».