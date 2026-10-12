Η δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ και ο κομβικός ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ήταν ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος έκανε δυναμική επανεμφάνιση παρότι πριν εβδομάδες βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ομάδας όταν στο παραπέντε «ναυάγησε» η μεταγραφή του στη Σερβέτ.

Ο Ελβετός εξτρέμ είχε τετ α τετ με τον Μάριο Ηλιόπουλο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στη φυσούνα, ενώ στη συνέχεια τόσο το standing ovation που εισέπραξε από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας, όσο και οι αντιδράσεις του επιβεβαίωσαν ότι επέστρεψε στην αγωνιστική εξίσωση. Κάτι που τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έπαιξε κομβικό ρόλο στην παραμονή του έχοντας άμεση εμπλοκή στην υπόθεση του Κουτέσα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 29χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός παρότι αισθανόταν καλά στην ΑΕΚ, είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του για τον χρόνο συμμετοχής του και για αυτόν ακριβώς τον λόγο είχε ανακοινώσει την επιθυμία να επιστρέψει στη Σερβέτ που είχε δείξει ενδιαφέρον να τον κάνει ξανά δικό της ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του.

Παρά το γεγονός ότι όλα ήταν ουσιαστικά συμφωνημένα και ο Κουτέσα είχε ταξιδέψει στην πατρίδα του για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, η Σερβέτ την τελευταία στιγμή είχε προσπαθήσει να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας προς όφελός της, κάτι που έφερε και τον ίδιον τον παίκτη σε αδιέξοδο.

Εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε μαζί του και του ξεκαθάρισε πως θα τον προστάτευε τονίζοντας του πως το κλαμπ δεν θα έβαζε ως προτεραιότητα το οικονομικό όφελος και δεν θα δεχόταν το παιχνίδι της ελβετικής ομάδας. Έτσι, παρότι η μεταγραφή χάλασε, ο Κουτέσα επέστρεψε στην ΑΕΚ και υπολογίζεται ξανά. Με την παρέμβαση μάλιστα του Ηλιόπουλου στο θέμα Κουτέσα και την παραμονή του στην ομάδα έπειτα από τις εξελίξεις αυτές ήταν σύμφωνοι τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Γενικότερα η περίπτωση του Κουτέσα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ΑΕΚ, κάτι που φαίνεται και από τις συμπεριφορές όλων, αλλά και από τις δηλώσεις των ίδιων των παικτών της Ένωσης, οι οποίοι βλέπουν ένα δεμένο σύνολο στα αποδυτήρια, ενώ πάντα ο Ηλιόπουλος είναι δίπλα τους. Μάλιστα ο Ελβετός εξτρέμ μέτρησε πολύ τόσο τη στάση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, όσο και των ανθρώπων του κλαμπ όταν το ζήτημα της μεταγραφής του στη Σερβέτ πήρε αρνητική τροπή και με χαρά επέστρεψε στην ΑΕΚ παραμένοντας στην ομάδα.