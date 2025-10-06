Ο Άρης πήρε πολύ λιγότερα απ’ όσα είχε υπολογίσει στις πρώτες έξι αγωνιστικές του Πρωταθλήματος δείχνοντας επίσης ότι, παράλληλα των πολλών τραυματισμών που χρειάστηκε να διαχειριστεί, είναι απαραίτητο να αλλάξει τη νοοτροπία του.

Στην πρώτη διακοπή της Stoiximan Superleague και με φόντο τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό ο Άρης προχώρησε σε αλλαγή προπονητή με αφορμή την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό στη μοναδική εφετινή νίκη της ομάδας του Αγρινίου. Στη δεύτερη διακοπή και με τον Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία, ο Άρης πηγαίνει με τα ίδια (πικρά) συναισθήματα έπειτα από την απελπιστική εμφάνιση και τη βαριά ήττα από τον ΟΦΗ. Συνολικά, οι «κίτρινοι» ολοκλήρωσαν έναν κύκλο αγώνων από τον οποίον, βαθμολογικά, πήραν πολύ λιγότερα σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό τους. Μεγαλύτερο κόστος προκάλεσε η ήττα από τον Παναιτωλικό και η εντός έδρας ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό. Κι έτσι δεν αξιοποιήθηκε το ομολογουμένως ευνοϊκό πρόγραμμα των πρώτων αγώνων καθώς αυτό που ακολουθεί, μετά τη διακοπή, εμπεριέχει πολύ υψηλότερο βαθμό δυσκολίας.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι ο τρόπος διαχείρισης και κυρίως βελτίωσης της όλης κατάστασης παράλληλα των οδυνηρών αυξομειώσεων που παρουσιάζει η ομάδα στην απόδοσή της. Μέσα σε μια εβδομάδα έκανε το καλύτερο αλλά και χειρότερο παιχνίδι της. Είναι φανερό ότι (και) η φετινή ομάδα υστερεί σε νοοτροπία και προσωπικότητα και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να γίνει πιο σκληρή αλλά και κατανοητή σ’ αυτό που θέλει να κάνει. Αυτές τις εναλλαγές προσπαθεί να ερμηνεύσει και ο Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος προχώρησε σε διαδοχικές ομιλίες προς τους ποδοσφαιριστές – μετά την ήττα από τον ΟΦΗ αλλά και την επομένη – φέρνοντας όλους προ των ευθυνών τους καθώς ανακοίνωνε το πρόγραμμα των διπλών προπονήσεων πριν την άδεια που θα χορηγηθεί σε όλους στο τέλος της εβδομάδας. Μένει να φανεί, τί είδους άλλα (δραστικά) μέτρα είναι αποφασισμένος να επιβάλλει καθώς και στα δικά του μάτια, αυτό που παρουσίασε η ομάδα του στον αγώνα με τον ΟΦΗ, ήταν αφόρητα ενοχλητικό.

Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι το χαμηλό επίπεδο απόδοσης παικτών από τους οποίους υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες παράλληλά της ουσιαστικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ειδικά το τελευταίο έχει οδηγήσει σε «μονιμότητες» στην 11αδα. Για παράδειγμα, οι απουσίες των Ράτσιτς-Γένσεν μείωσαν τις λύσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το ίδιο ισχύει και για την κορυφή της επίθεσης με τον τραυματισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα αλλά και τα επιθετικά άκρα με την απουσία του Κάρλες Πέρεθ. Αυτό το ζήτημα δεν αφαιρέθηκε ολοκληρωτικά από την ατζέντα της συζήτησης καθότι περιορίζει τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών, από την άλλη πλευρά όμως ουδείς μπορεί να το επικαλεστεί ως δικαιολογία για την απαράδεκτη εμφάνιση στην Τρίπολη.

Συνολικά όμως, για να αποκτήσει ο Χιμένεθ τη δυνατότητα διαχείρισης της κατάστασης και «επιβολής» μέτρων, θα πρέπει να αυξηθούν οι επιλογές του. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησε η συμμετοχή του Φρέντρικ Γένσεν στη σημερινή (6/10) προπόνηση καθώς στον ίδιο δρόμο βαδίζουν οι Πέρεθ, Αλφαρέλα οι οποίοι έκαναν ατομικό αλλά είναι στον δρόμο ένταξης στο αντίστοιχο ομαδικό. Αντιθέτως, Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.