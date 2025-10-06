Χουτεσιώτης στο Gazzetta: «Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει βαθμούς ακόμα κι αν εγώ δεν ήμουν στην καλύτερή μου μέρα»

Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης μίλησε στο Gazzetta για την ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-0), αλλά και για τα όσα πήγαν λάθος στο ματς με τους Πράσινους και πρέπει να διορθωθούν εν όψει της συνέχειας στη Stoiximan Super Legue.

Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να φτάσει στο ζητούμενο απέναντι στον Παναθηναϊκό και γνώρισε την ήττα με 1-0 στη Λεωφόρο, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10). Οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet (1-1) κι έχασαν εκ νέου βαθμούς σε ένα παιχνίδι, όπου δημιούργησαν ελάχιστες ευκαιρίες.

Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης κατάφερε να κρατήσει σε όλο το πρώτο ημίχρονο την εστία του ανέπαφη, παρά τις απειλές των Μπακασέτα και Κυριακόπουλου, ωστόσο στην επανάληψη τον νίκησε ο Άνταμ Τσέριν.

Ο γκολκίπερ του Ατρομήτου μίλησε στο Gazzetta για τα όσα δε δούλεψαν σωστά στην αναμέτρηση με το Τριφύλλι, αλλά και για τη δική του εμφάνιση στη Λεωφόρο.

«Γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε απέναντι μία ποιοτική ομάδα και ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού θα είχε την κατοχή»

«Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το παιχνίδι, δεν πήραμε κάτι βαθμολογικά ώστε να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από το αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε απέναντι μία ποιοτική ομάδα και ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού θα είχε την κατοχή της μπάλας και την ποιότητα για να το κάνει αυτό. Θεωρώ ότι προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και αμυνθήκαμε σωστά την περισσότερη διάρκεια του ματς. Ο αντίπαλος δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες και καταφέραμε να αντιδράσουμε σωστά».

Εσύ, ωστόσο, αντέδρασες σωστά σε κάποιες φάσεις και σταμάτησες δύο φορές τον Μπακασέτα που έκανε ένα καλό ματς, πώς ένιωσες με τη δική σου εμφάνιση;

«Δε θα μπορούσα να είμαι ευχαριστημένος για τη δική μου εμφάνιση. Είναι ομαδικό άθλημα και από τη στιγμή που η ομάδα δεν κέρδισε βαθμούς δε με ικανοποιεί καμία ατομική διάκριση. Στο ποδόσφαιρο γενικά η ατομική διακριση δεν αποδίδει καρπούς το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει βαθμούς ακόμα κι αν εγώ δεν ήμουν στην καλύτερή μου μέρα».

Δεχθήκατε ξανά γκολ από στημένη φάση...

«Ναι το παιχνίδι πήγε σε λεπτομέρειες και δεχθήκαμε ξανά γκολ από στημένη φάση. Αυτό επαναλαμβάνεται και μας στεναχωρεί. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο να βελτιώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες και να μπορέσουμε να εμφανιστούμε καλύτερα στα επόμενα ματς».

Ακολουθεί το ματς με τον Λεβαδειακό, που έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα φέτος, ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας αυτού του παιχνιδιού;

«Δε διαφέρει κάτι σχετικά με την προετοιμασία που θα κάνουμε για Λεβαδειακό. Ξέρουμε ότι έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αλλά για μας παραμένει ένας αντίπαλος τον οποίο πάνω από όλα σεβόμαστε και οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να τον αντιμετωπίσουμε Πάντοτε στόχος μας είναι οι τρεις βαθμοί και η νίκη φυσικά».