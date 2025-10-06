Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ανατροπάρα της ΑΕΚ με δέκα παίκτες επί της εξαιρετικής Κηφισιάς, για τον Γιόβιτς που έδειξε τη μεγάλη αξία του, για την ατσάλινη ψυχή των παικτών του Νίκολιτς που νίκησε τους πάντες και τα πάντα, αλλά και για όσα χρήζουν βελτίωσης.

Ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ γύρισε το ματς στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά από 2-0 σε 2-3 και παίζοντας με δέκα παίκτες σε όλο ουσιαστικά το δεύτερο μέρος μετά από ένα κάκιστο πρώτο 45λεπτο φτιάχνει ακόμα περισσότερο τη νοοτροπία του νικητή που ξαναχτίζει από το ξεκίνημα της σεζόν. Τέτοιες νίκες, ειδικά μετά και την εικόνα στην ήττα στο Τσέλιε την περασμένη Πέμπτη, τροφοδοτούν με μεγαλύτερη πνευματική δύναμη τους παίκτες για τη συνέχεια, ακόμα και από το να είχαν κάνει έναν κυριακάτικο περίπατο και να είχαν πάρει ένα εμφατικό διπλό. Αυτές οι νίκες είναι που συσπειρώνουν ακόμα πιο πολύ την ομάδα και βγάζουν από μέσα της το συστατικό της ένωσης. Το πιο πολύτιμο στοιχείο που διαθέτει η ΑΕΚ απέναντι σε όλα.

Η κομβική στιγμή και η ποιότητα του πάγκου

Καταρχάς, στο τέλος του εφιαλτικού πρώτου μέρους για την ΑΕΚ στο Περιστέρι είναι η φάση-κλειδί που την βοηθάει να φτάσει στη συνέχεια στην ανατροπή. Το γκολ του Καλοσκάμη με το οποίο η Ένωση μειώνει σε 2-1 πριν το ημίχρονο είναι αυτό που έχει δώσει την ενέργεια στην ΑΕΚ για να γυρίσει το ματς στο δεύτερο. Εκεί όπου παρότι λίγα λεπτά μετά την έναρξη έρχεται η αναποδιά με την αποβολή του Ρέλβας, ο Νίκολιτς φέρνει από τον πάγκο ποιότητα και προσωπικότητες και ρισκάροντας τρομερά, καταφέρνει να φτάσει σε μια ανατροπή που ελάχιστοι ίσως πίστευαν. Κουτέσα, Γιόβιτς και Μαρίν, ο πρώτος με την ασίστ και οι άλλοι δύο με τα γκολ φέρνουν τα πάνω-κάτω, αλλά ο Σέρβος παικταράς είναι εκείνος που δικαιωματικά πρέπει να πάρει λίγα περισσότερα credits.

Η μεγάλη αξία του Γιόβιτς έκανε τη διαφορά

Η μεγάλη του κλάση έκανε τη διαφορά τόσο στο γκολ της ισοφάρισης, όσο και στη φάση της ανατροπής της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Από αυτόν αρχίζει και τελειώνει το 2-2, δίνοντας στον Κουτέσα αριστερά για να βγει η σέντρα και να σκοράρει έπειτα με σεντερφορίσια κεφαλιά, με δική του φοβερή κάθετη ενέργεια μπαίνει στην περιοχή και ανατρέπεται από τον Σιμόν για να εκτελέσει ψύχραιμα και άψογα το πέναλτι ο Μαρίν και να κάνει το 2-3 χαρίζοντας μια παλικαρίσια νίκη στην ΑΕΚ. Δεν είχε ακούσει και λίγα ο Γιόβιτς το προηγούμενο διάστημα για την αφλογιστία του μετά το παρθενικό του γκολ με τον Άρη Λεμεσού. Σε πολλούς από εμάς ίσως είχαν μπει αμφιβολίες σχετικά με το γεγονός ότι δεν έβρισκε δίχτυα. Ο ίδιος έδωσε τις απαντήσεις του και με την πλούσια ποδοσφαιρική αξία που διαθέτει μπήκε μπροστάρης για την ανατροπή.

Η ατσάλινη ψυχή που νίκησε τα πάντα

Η ατσάλινη ψυχή που έβγαλαν οι παίκτες της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος με δέκα παίκτες νίκησε τα πάντα. Πρώτον, την εξαιρετική ομάδα της Κηφισιάς που χαίρεσαι να τη βλέπεις, με πρωταγωνιστή τον Τεττέη ο οποίος χόρευε στο χορτάρι. Δεύτερον, το πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο του ίδιου τους του εαυτού στο πρώτο μέρος δημιουργώντας μια δύσκολη συνθήκη σε συνδυασμό και με την κόκκινη κάρτα στη συνέχεια. Και τρίτον, τις αδιανόητες αποφάσεις των Βεργέτη και Σιδηρόπουλου στο VAR που φρόντισαν να κλέψουν την παράσταση για τον λάθος λόγο σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις και σασπένς. Η ΑΕΚ γνωρίζει πολύ καλά πως είναι αναγκασμένη να περνάει κάθε είδους εμπόδιο. Είμαστε ακόμα αρχές Οκτώβρη και ποιος ξέρει τι θα δουν τα μάτια μας στην πορεία. Ακριβώς τέτοια εποχή ήταν πέρυσι στο Αγρίνιο και λίγο μετά τη διακοπή ήρθαν και οι Σέρρες... Ο φανταστικός φέτος Στρακόσα κάτω από την εστία όμως φρόντισε για να αποδοθεί δικαιοσύνη ώστε να μην μετατραπεί σε γκολ ένα πέναλτι που δεν υπήρχε και στη συνέχεια το ομαδικό πνεύμα και η ποιότητα στο δεύτερο μέρος γύρισαν το ματς.

Να μην κρύψει θέματα κάτω από το χαλάκι

Η ΑΕΚ βέβαια δεν πρέπει να κρύψει κάτω από το χαλάκι τα θέματα που χρειάζονται βελτίωση και να κάνει πως δεν τα βλέπει. Το πρώτο μέρος ήταν χειρότερο και από την εικόνα στη Σλοβενία με τους κιτρινόμαυρους να μην μπαίνουν καθόλου καλά. Και πνευματικά και τακτικά. Δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που σημείωσε και ο Στρακόσα στις δηλώσεις του. Σε αρκετά παιχνίδια η ΑΕΚ πετάει το πρώτο μέρος και στη συνέχεια χρειάζονται και οι κατάλληλες παρεμβάσεις από τον πάγκο για να αφυπνιστεί συνολικά και να βγάλει στο γήπεδο αυτά που πραγματικά μπορεί βάσει της ποιότητάς της. Διότι θα υπάρχουν φορές που θα την πατήσει και δεν θα φτάσει στην μάγκικη ανατροπή όπως χθες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δει και να διορθώσει ο Νίκολιτς, ο οποίος παραδέχθηκε πως πρέπει να δουλέψει στην έλλειψη συγκέντρωσης που έχει διακρίνει ως το σημαντικότερο θέμα που χρειάζεται να βελτιώσει στην ομάδα του. Σίγουρα στο τελείωμα των φάσεων, καθώς η αναποτελεσματικότητα ήταν μεγάλη στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και στην ανασταλτική λειτουργία εσχάτως...