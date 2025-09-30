Τσακίρης στους Galacticos: «Θα έπαιρνα από το καλοκαίρι Τεττέη στην ΑΕΚ»

Ο Γιώργος Τσακίρης υποστήριξε ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει κινηθεί για να αποκτήσει τον Ανδρέα Τεττέη το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Galacticos απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού, με τον Γιώργο Τσακίρη να καλείται να σχολιάσει το ενδεχόμενο της απόκτησης των Τεττέη και Τσάπρα από την ΑΕΚ.

Ο ρεπόρτερ του Gazzetta έκανε σαφές ότι ο 24χρονος σέντερ φορ της Κηφισιάς θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί στη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεν μπορούσε να έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη.

Παρά το ότι έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο, ο Γιώργος Τσακίρης αποκάλυψε ότι ο επιθετικός της ομάδας των Βορείων Προαστίων εξακολουθεί να είναι ένα πρόσωπο που απασχολεί τη διοίκηση των Κιτρινόμαυρων.