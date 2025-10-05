Ο Αρόλντ Μουκουντί αποχώρησε από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά με μυϊκό τραυματισμό και θα κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Η ΑΕΚ κάνοντας μια φοβερή ανατροπή επί της Κηφισιάς επικράτησε με 3-2 στο Περιστέρι και πηγαίνει στη διακοπή μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα. Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο είχαν την απώλεια του Αρόλντ Μουκουντί.

Ο Καμερουνέζος στόπερ στο πρώτο μέρος έγινε αναγκαστική αλλαγή καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Το μέγεθος του προβλήματος θα διαπιστωθεί από τη μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί από Δευτέρα. Ωστόσο εύλογα υπάρχει ανησυχία για το αν θα προλάβει τα σημαντικά παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Αμπερντίν που ακολουθούν με την επανέναρξη μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά έρχεται και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ενόψει ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι κι αλλιώς ζήτημα στο κέντρο της άμυνας με τον Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με την Κηφισιά και δεδομένα δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς καθώς θα είναι τιμωρημένος. Θυμίζουμε πως εκτός παραμένουν μέχρι στιγμής οι Περέιρα και Ζίνι.