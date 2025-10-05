Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το επικό 2-3 της Ένωσης χάρη στον Γιόβιτς (και γενικά -ξανά- τις αλλαγές του Νίκολιτς) απέναντι σε σούπερ Κηφισιά και τραγική διαιτησία...

Δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο σενάριο για διπλό και αντίδραση της ΑΕΚ από αυτό το οποίο είδαμε και ζήσαμε στο Περιστέρι και στην αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ειλικρινά ούτε ο πιο φανατικός φίλος της Ένωσης δεν θα μπορούσε να φανταστεί τέτοιο σχέδιο για ανατροπή και μάλιστα ενώ η ομάδα βρέθηκε με δυο τέρματα πίσω από τον αντίπαλο. Αλλά δεν ήταν μόνο η Κηφισιά την οποία χρειάστηκε να κερδίσει (με σκορ 2-3) ο Δικέφαλος, αφού υπήρχε και το δίδυμο Βεργέτη με Σιδηρόπουλο, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν και περνούσε από τις αποφάσεις τους για να πάει η ομάδα του Νίκολιτς στη διακοπή και με γκέλα μετά την ήττα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Ωστόσο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την επική ανατροπή της ΑΕΚ με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο... σφαγείο, αν μη τι άλλο έγιναν πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους "κιτρινόμαυρους" και ξεπεράστηκε ένα ηχηρό χαστούκι: αυτό της Σλοβενίας!

Πρόκειται για ...καρυδάτη ανατροπή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος έκανε τη διαφορά στην ΑΕΚ και με δυο δικές του ενέργειες έκρινε το τελικό αποτέλεσμα και διατήρησε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην κορυφή! Ο Σέρβος επιθετικός ξεκινάει και τελειώνει τη φάση στο δεύτερο γκολ της Ένωσης στο ματς, το οποίο ήρθε με την ΑΕΚ να παίζει ήδη με παίκτη λιγότερο, ενώ κάνει ακριβώς το ίδιο και στο νικητήριο τέρμα του Μαρίν (με πέναλτι): ξεκινάει εκείνος και κερδίζει πεντακάθαρο πέναλτι -το τρίτο δόθηκε και πώς να μην...- που αξιοποίησε ο διεθνής Ρουμάνος μέσος! Ειδικά στο γκολ του ο Γιόβιτς κάνει άρρωστο τακουνάκι στον Κουτέσα και τον βγάζει στο χώρο, τη στιγμή που ο Σέρβος φορ κινείται εκεί που πρέπει, στο δεύτερο δοκάρι, για να εκτελέσει υπέροχα με το κεφάλι...

Επαναλαμβάνω όλα τα παραπάνω με την ΑΕΚ να αγωνίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα με παίκτη λιγότερο και σωστά λόγω της κόκκινης στον Ρέλβας που γκρέμισε ως τελευταίος τον Τεττέη και ενώ πάει για γκολ (από λάθος του Μάνταλου στα χαφ). Βρέθηκε να χάνει 2-0, έκανε στο πρώτο 45λεπτο το 2-1 και άξιζε ισοφάρισης πριν πάνε αποδυτήρια οι δυο ομάδες, ενώ γύρισε το ματς παίζοντας με δέκα παίκτες και έχοντας βγάλει κίτρινη σε όσους μπορούσε (και δεν...) ο Βεργέτης: αν αυτό δεν συνιστά καρυδάτη ανατροπή και σε παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ερχόταν από δύσκολη (διαχειρίσημα) ήττα στην Σλοβενία, τότε στ' αλήθεια ποια μπορεί να είναι; Καμία άλλη... Όλα αυτά τα δεδομένα και προσθέστε φυσικά μέσα σε αυτά τον αντίπαλο: η Κηφισιά, η οποία έπαιξε πολύ καλά και επιβεβαίωσε πόσο καλή και ανταγωνιστική είναι στην παρούσα φάση στο ελληνικό πρωτάθλημα και αξίζει να το αναγνωρίζουμε.

Διότι στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, έως το 35' με 40' για να είμαστε ειλικρινείς, η ΑΕΚ δεν υπήρχε στο χορτάρι και βίωνε οσα και το βράδυ της περασμένης Πέμπτης από την Τσέλιε! Η ομάδα του Λέτο έκανε πάρτι στο ανοιχτό γήπεδο, Πινέδα και Μάνταλος δεν ήταν σε καλή μέρα, ο Μουκουντί κουρασμένος για να παίξει τον Τεττέη και σβηστά οι γηπεδούχοι (δικαιολογημένα) βρέθηκαν στο 2-0! Στο μεταξύ ο σούπερ και πάλι Στρακόσα είχε πιάσει πέναλτι (πρώτο για γκολκίπερ της ΑΕΚ μετά το 2021 του Στάνκοβιτς) και όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να μείνει στα δυο γκολ η Κηφισιά. Μιας και είμαι στα πρόσωπα που ξεχώρισαν προφανώς και αξίζει ειδική αναφορά στον Πένραις, τον Ρότα (που έδωσε και ενα γκολ έτοιμο αλλά ο Καλοσκάμης κλώτσησε αέρα στο πέναλτι ανενόχλητος από το πέναλτι), τον Μαρίν και τον Ρέλβας όσο αγωνίστηκε (συμμετοχή στο πρώτο γκολ του Καλοσκάμη όπως και ο Μάνταλος).

Ιδανικός τρόπος αντίδρασης για την ΑΕΚ, έπειτα από κακή ήττα όπως αυτή με την Τσέλιε, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό το ματς. Της το έκανε ακόμη πιο γλυκό, περισσότερο ηδονιστικό, ακόμη καλύτερο αυτή η άθλια διαιτησία που έδειχνε πρόθεση να προκαλέσει γκέλα της Ένωσης! Υπάρχει πέναλτι μαρς για τον Δικέφαλο στον Πιερό, αλλά στην ίδια φάση και στον Γιόβιτς, το χέρι ίσως να μην είναι με το νέο κανονισμό (που ισχύει μόνο με την ΑΕΚ) σε βάρος της Κηφισιάς, αλλά το πιο σημαντικό που φανερώνει το σκοπό είναι οι κάρτες. Ειλικρινά ας μας εξηγήσουν τη φάση που δείχνει κίτρινη στον Βίντα στη φάση που κάνει τάκλιν στον Τεττέη και δεν τον ακουμπάει ΠΟΤΕ και περνάει κανονικά ο άσος της Κηφισιάς και φυσικά δεν αξίωσε καν φάουλ! Έδωσε κάρτα στον Στρακόσα για το πέναλτι μούφα που κέρδισε η ομάδα του Λέτο για διεκδίκηση στον αέρα: κάθε πέναλτι δεν αποτελεί και κάρτα... Έδειξε 7 κάρτες στην Ένωση ο τύπος, δεν γράφω καν για τα ανάποδα φάουλ, αυτά τα ξέρουμε και είναι δεδομένα πως πάνε στον αντίπαλο της ΑΕΚ...