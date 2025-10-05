Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι και ο Μαρίν ολοκλήρωσε την ανατροπή (vid)
Ο Γιόβιτς ανατράπηκε στην περιοχή της Κηφισιάς και ο Μαρίν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροή της ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ των δέκα παικτών ολοκλήρωσε σπουδαία ανατροπή στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά! Στο 89' ο Γιόβιτς συνεργάστηκε με τον Πιερό, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Σιμόν, με τον διαιτητή Βεργέτη να δείχνει την άσπρη βούλα.
Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση, τίναξε τα δίχτυα του Ξενόπουλου και έκανε το 2-3 για την Ένωση, χαρίζοντας το τρίποντο στον Δικέφαλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.