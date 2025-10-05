Ο Γιόβιτς ανατράπηκε στην περιοχή της Κηφισιάς και ο Μαρίν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροή της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών ολοκλήρωσε σπουδαία ανατροπή στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά! Στο 89' ο Γιόβιτς συνεργάστηκε με τον Πιερό, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Σιμόν, με τον διαιτητή Βεργέτη να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση, τίναξε τα δίχτυα του Ξενόπουλου και έκανε το 2-3 για την Ένωση, χαρίζοντας το τρίποντο στον Δικέφαλο.