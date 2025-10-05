Ο Ανδρέας Τεττέη εκτέλεσε το πέναλτι μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο και ο Στρακόσια τον «ψώνισε».

Ο Ανδρέας Τεττέη πήρε μέσω VAR το πέναλτι στη μονομαχία με τον Στρακόσια και με το ματς κόντρα στην ΑΕΚ στο 0-0 πήγε ο ίδιος στην άσπρη βούλα.

Ο φορ της Κηφισιάς, ωστόσο, εκτέλεσε με έναν παράξενο τρόπο. Δεν κοιτούσε το τέρμα, αλλά προς τα δεξιά. Έκανε πίσω βήματα χωρίς να κοιτάζει και στη συνέχεια έκανε λίγα βήματα και πλάσαρε, αλλά ο Στρακόσια απέκρουσε σχετικά εύκολα.

