Ο Χρήστος Κόντης επανέφερε τον Ρενάτο Σάντσες στην αρχική ενδεκάδα κάνοντας ακόμη τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Με τον Ρενάτο Σάντσες βασικό οκτάρι παρέταξε τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ατρόμητο ο Χρήστος Κόντης για τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Έλληνας τεχνικός έκανε ακόμη τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης (02/10) με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Λαφόν διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν έδωσε την θέση του στον Ίνγκασον, με τον Τουμπά να παραμείνει ενώ στα πλάγια της άμυνας ο Καλάμπρια πήρε την θέση του Κώτσιρα και ο Κυριακόπουλος κράτησε την θέση του βασικού.

Στην μεσαία γραμμή, εκτός του Ρενάτο Σάντσες που προαναφέραμε, οι Τσιριβέγια και Μπακασέτας δεν άλλαξαν. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ ξεκίνησε για έκτο σερί παιχνίδι ενώ ο Τζούρισιτς πήρε την θέση του Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης έμεινε ο Σφιντέρσκι.