Με δύο μεγάλα πανό ο Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ από τον θάνα του οποίου συμπληρώνεται ένας χρόνος σε λίγες μέρες.

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, αφού είναι το τελευταίο πριν την 9η του Οκτωβρίου (έπειτα ακολουθεί το παράθυρο των εθνικών ομάδων), την ημέρα που πριν έναν χρόνο εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στα Νότια Προάστια.

Οι «πράσινοι» βρήκαν έναν τρόπο να αξιοποιήσουν πως το αποψινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο (21:30-Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague είναι κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας της ποινής που επέβαλε στο «τριφύλλι» η ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στον Βόλο και άπλωσαν δύο μεγάλα πανό στις άδειες κερκίδες του «Απόστολος Νικολαΐδης» για κείνον.

Και τα δύο είναι στις εξέδρες που βρίσκονται μπροστά από τα επίσημα και άρα απέναντι από τις τηλεοπτικές κάμερες. Το ένα έχει πάνω τον Ελληνοάγγλο δεξιό μπακ και γράφει «Τζορτζ Μπάλντοκ, για πάντα μαζί μας» και το άλλο γράφει πάνω τον στίχο από το τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι «There 's a starman waiting in the sky» το οποίο είχαν παραφράσει οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και το είχαν μετατρέψει σύνθημα για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.