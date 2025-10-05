Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Μακάρι να ήταν ψέμα, για πάντα μαζί μας Τζορτζ»

Ο Παναθηναϊκός αφιέρωσε ένα κομμάτι του σημερινού MatchDay Mag στην μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, αφού σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον ξαφνικό θάνατό του.

Μετά την ανάρτηση για την προαναγγελία του αγώνα με την φωτογραφία της φανέλας του Τζορτζ Μπάλντοκ απλωμένη στις εξέδρες της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός αφιέρωσε κι ένα μέρος του MatchDay Mag που έβγαλε για τον αγώνα με τον Ατρόμητο (21:30-Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα συγκινητικό κομμάτι με αφορμή τον έναν χρόνο που συμπληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου από το θάνατο του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας τονίζοντας πως εκείνος δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γιατί πρόλαβε να γίνει μέλος της οικογένειας του «τριφυλλιού».

Το κομμάτι που αφιέρωσε στον Μπάλντοκ ο Παναθηναϊκός

«Πέρασε ένας χρόνος από εκείνη την αποφράδα μέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από κοντά μας… Τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Μακάρι να ήταν ψέμα… Μακάρι να ήταν ένα κακόγουστο αστείο… Δυστυχώς δεν είναι… Η 9η Οκτωβρίου μας σημάδεψε για πάντα… Ένας χρόνος χωρίς τον δικό μας Τζορτζ. Ένας χρόνος χωρίς το χαμόγελό του, τη φωνή του, την παρουσία του. Ένας χρόνος που πέρασε δύσκολα κι όμως μοιάζει σαν χθες…

Ο Τζορτζ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας χαρακτήρας που κουβαλούσε φως, αγνότητα, αξιοπρέπεια, πάθος, δυναμισμό, αγάπη για τη ζωή. Ένας αθλητής υπόδειγμα, ένας επαγγελματίας με αυταπάρνηση, ένας παίκτης που έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Το ένιωθαν όλοι. Στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική, παντού.

Ήρθε στο Τριφύλλι γεμάτος όνειρα και προσδοκίες. Αγάπησε αυτόν τον σύλλογο, αυτόν τον λαό, αυτή τη φανέλα. «Έφυγε» όμως νωρίς… Πολύ νωρίς… Πρόλαβε, ωστόσο, να δεθεί. Να γίνει «δικός μας». Να νιώσει μέλος της μεγάλης οικογένειας του Παναθηναϊκού…

Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Δεν γίνεται. Γιατί άφησε κάτι περισσότερο από συμμετοχές, αγώνες ή γκολ. Άφησε αποτύπωμα. Στις ψυχές μας. Στην καρδιά της ομάδας. Στη συλλογική μνήμη. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα δικός μας. Ο δικός μας άνθρωπος. Ο δικός μας Τζορτζ. Ο δικός μας Starman.

Για πάντα μαζί μας, Τζορτζ.

There’s a starman waiting in the sky…»