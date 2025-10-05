Το ξέσπασμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-2 της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά.

Η ΑΕΚ στο 60' αν και με παίκτη λιγότερο έφτασε στην ισοφάριση σε 2-2 κόντρα στην Κηφισιά.

Σε εξαιρετική σέντρα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς έπιασε θαυμάσια κεφαλιά και ισοφάρισε.

Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε έξαλλα και οργισμένος κατευθύνθηκε δείχνοντας προς τον πάγκο της Κηφισιάς, πριν τον ηρεμήσουν οι συνεργάτες του και ο τέταρτος.

Δείτε το στιγμιότυπο