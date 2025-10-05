Με τη συμπλήρωση μιας ώρας στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ ο Γιόβιτς ισοφάρισε με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Κουτέσα.

Γιόβιτς και Κουτέσα ήρθαν από τον πάγκο στον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά και συνεργάστηκαν στο γκολ της ισοφάρισης. Στο 60' ο Γιόβιτς κατέβασε βαθιά μπαλιά, άνοιξε στον Κουτέσα, ο Ελβετός σέντραρε και ο Σέρβος φορ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 με το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα και δεύτερο με το Δικέφαλο στο στήθος.