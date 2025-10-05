ΑΕΚ: Διπλό πρόβλημα ενόψει ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε ο Μουκουντί και αποβλήθηκε ο Ρέλβας
Διπλό αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε για την ΑΕΚ στον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι, το οποίο «επηρεάζει» και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Άρολντ Μουκουντί βγήκε αλλαγή στο 38' με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε από τον Ρέλβας, ο οποίος αποβλήθηκε στο δεύτερο μέρος.
Στο 48' ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Πορτογάλος τον «γκρέμισε» και είδε απευθείας κόκκινη, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Θεσσαλονικείς.
