Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο για τον ΠΑΟΚ
Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού κατεβάζει την ομάδα του για το ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ με την εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον - Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί. Ως γνωστόν εκτός των πλάνων των Πειραιωτών είναι οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.
Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Μπρούνο και Μάνσα.
