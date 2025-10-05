Ο τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε τις αποφάσεις του ως προς την 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού κατεβάζει την ομάδα του για το ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ με την εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον - Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί. Ως γνωστόν εκτός των πλάνων των Πειραιωτών είναι οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Μπρούνο και Μάνσα.