Κηφισιά - ΑΕΚ: Χτύπησε ξανά στην αντεπίθεση η ομάδα του Λέτο, έκανε το 2-0 ο Παντελίδης
Στο 29ο λεπτό η Κηφισιά έκανε το 2-0 στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Περιστέρι με σκόρερ τον Παντελίδη.
Η Κηφισιά «σόκαρε» την ΑΕΚ με δυο γκολ σε 15 λεπτά! Μετά το γκολ του Ανδρέα Τεττέη η ομάδα των Βορείων Προαστίων «χτύπησε» ξανά στην αντεπίθεση και βρήκε δίχτυα με τον σκόρερ του 1-0, Παύλο Παντελίδη.
Στο 29' ο Πόμπο έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Τεττέη σε θέση τετ α τετ, ο επιθετικός της Κηφιισάς απέφυγε τον Στρακόσα, πλάσαρε, ο Πένραϊς έβγαλε πάνω από τη γραμμή και στην επαναφορά ο Παντελίδης έκανε το 2-0.
