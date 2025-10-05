Στο 29ο λεπτό η Κηφισιά έκανε το 2-0 στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Περιστέρι με σκόρερ τον Παντελίδη.

Η Κηφισιά «σόκαρε» την ΑΕΚ με δυο γκολ σε 15 λεπτά! Μετά το γκολ του Ανδρέα Τεττέη η ομάδα των Βορείων Προαστίων «χτύπησε» ξανά στην αντεπίθεση και βρήκε δίχτυα με τον σκόρερ του 1-0, Παύλο Παντελίδη.

Στο 29' ο Πόμπο έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Τεττέη σε θέση τετ α τετ, ο επιθετικός της Κηφιισάς απέφυγε τον Στρακόσα, πλάσαρε, ο Πένραϊς έβγαλε πάνω από τη γραμμή και στην επαναφορά ο Παντελίδης έκανε το 2-0.