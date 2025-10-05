Έχοντας αποκλείσει Μπεσίκτας και Μπενφίκα, το όνειρο του Champions League έμοιαζε πιο κοντά από ποτέ μέχρι που το... έσβησε ο Ρεμί Καμπελά με τη φανέλα της Κρασνοντάρ. Ο άνθρωπος που θα βρεθεί ξανά στην Τούμπα μετά από περίπου πέντε χρόνια, αυτή τη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Έχουν περάσει 1831 μέρες από τότε. Από το βράδυ όπου τα αστέρια του Champions League ήταν πιο λαμπερά από ποτέ στον ουρανό της Τούμπας καθώς η μέρα όπου το σεντόνι θα... κουνιόταν πλησίαζε. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη αποκλείσει την Μπεσίκτας (3-1) και την Μπενφίκα (2-1) στο συγκεκριμένο γήπεδο σε μονά παιχνίδια και χωρίς κόσμο λόγω της κατάστασης του COVID-19. Τελευταίο εμπόδιο, η Κρασνοντάρ, αυτή τη φορά σε «μέσα-έξω».

Μία ομάδα που, πλέον, είχε αρκετούς γνωστούς στο ελληνικό κοινό. Ο Μάρκους Μπεργκ στην κορυφή της επίθεσης με μεγάλη θητεία στον Παναθηναϊκό, ο Τόνι Βιλένα που μετά ήρθε στην Ελλάδα για τους «πράσινους», ο Κλάεσον που ακούστηκε ουκ ολίγες φορές σε μεταγραφικά σενάρια και, φυσικά, ο νυν μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ρεμί Καμπελά. Ο άνθρωπος που εξελίχθηκε σε... δήμιος του ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος αστέρας ήταν εκείνος που έσβησε το όνειρο του Δικεφάλου για είσοδο στο Champions League και μετά από 1831 μέρες, επιστρέφει στον τόπο του... εγκλήματος. Με τα χρώματα του Ολυμπιακού, θα πατήσει ξανά στην Τούμπα και το Gazzetta κάνει μία αναδρομή στις μεταξύ τους μάχες.

«Φουριόζος» από δύο υπερβάσεις και ένα... γκολ!

Αν ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει ποτέ κοντά στην είσοδο του στο Champions League, αυτή η στιγμή είναι το καλοκαίρι του 2020. Εν μέσω πανδημίας λόγω κορωνοϊού, ο Δικέφαλος εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες (μονοί αγώνες στους δύο πρώτες προκριματικούς γύρους) και πανηγύρισε δύο σπουδαίες και ιστορικές προκρίσεις στην (άδεια) Τούμπα.

Αρχικά άφησε εκτός την Μπεσίκτας (3-1), μία παραδοσιακή δύναμη της Τούρκιας με παίκτες όπως ο Λάριν, ο Χάτσινσον, ο Ενκουντού αλλά και ο Βίντα. Ακολούθησε η Μπενφίκα του Ζεσούς και με σημαντικές μονάδες στο ρόστερ όπως οι Σεφέροβιτς, Πεντρίνιο, Πίτσι, Τάαραμπτ, Ρούμπεν Ντίας, Γκριμάλδο, Ντάργουιν Νούνιες αλλά και Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης, το φωτεινό ταμπλό δείχνει 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Είχε μείνει ένα ακόμα, τελευταίο βήμα για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα ώστε να βρεθεί σε ομίλους του Champions League και αυτό ήταν κόντρα στην Κρασνόνταρ.

Το μομέντουμ ήταν υπέρ του Δικέφαλου και φάνηκε στα πρώτα λεπτά στην Ρωσία. Πέναλτι στα πρώτα λεπτά που έχασε ο Πέλκας αλλά πήρε το... αίμα του πίσω με γκολ στο 32' για το 0-1. Όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ θα έραβε στο μανίκι τα αστέρια του Champions League. Ή μάλλον, όχι;

Αποκλεισμός με υπογραφή... Καμπελά!

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αλλά οι αριθμοί τα λένε από μόνοι τους. Ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά, αποκλείστηκε από τον Ρεμί Καμπελά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός σε αυτή τη δυάδα αγώνων είχε συμμετοχή στα τρία από τα συνολικά τέσσερα γκολ που έβαλε η ρωσική ομάδα στον Δικέφαλο.

Ας τα δούμε συγκεκριμένα:

Στο πρώτο ματς ... Ο Καμπελά, επτά λεπτά μετά από το γκολ του Πέλκα, πατάει περιοχή και ανατρέπεται από τον Γιαννούλη, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Κλάεσον μετατρέπει αυτή την εξέλιξη σε γκολ για το 1-1 της Κρασνοντάρ.

... Ο Καμπελά, επτά λεπτά μετά από το γκολ του Πέλκα, πατάει περιοχή και ανατρέπεται από τον Γιαννούλη, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Κλάεσον μετατρέπει αυτή την εξέλιξη σε γκολ για το 1-1 της Κρασνοντάρ. Στο ίδιο παιχνίδι και συγκεκριμένα στο 70', ο άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού, Μάρκους Μπεργκ παίρνει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, την περνάει πάνω από τον Ζίβκοβιτς και ο επερχόμενος Καμπελά με ψυχραιμία και σε κενή εστία κάνει το τελικό 2-1 για την Κρασνοντάρ.

και συγκεκριμένα στο 70', ο άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού, Μάρκους Μπεργκ παίρνει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, την περνάει πάνω από τον Ζίβκοβιτς και ο επερχόμενος Καμπελά με ψυχραιμία και σε κενή εστία κάνει το τελικό 2-1 για την Κρασνοντάρ. Στο δεύτερο ματς στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ βρήκε άμεση απάντηση στο σκορ της Κρασνοντάρ καθώς ισοφάρισε μόλις τέσσερα λεπτά μετά το γκολ της (73' το 0-1, 77' το 1-1). Όμως η... τρέλα για ανατροπή διήρκησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Ο, επίσης γνωστός στον Παναθηναϊκό, Τόνι Βιλένα, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την απόκρουση του Ζίβκοβιτς και ο Καμπελά από πλεονεκτική θέση πλάσαρε για να διαμορφώσει το τελικό 1-2 και να βάλει... ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ.

Τελικός απολογισμός από τον Καμπελά; Δύο γκολ-νίκης στα τελευταία λεπτά για την Κρασνοντάρ και ένα κερδισμένο πέναλτι που μετατράπηκε σε γκολ. Και μαζί με αυτά, δύο γεμάτες εμφανίσεις που τον έκαναν... πονοκέφαλο στους αμυντικούς του Δικεφάλου.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, πέντε χρόνια μετά, επιστρέφει στην Τούμπα, αυτή τη φορά ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και θέλει να πληγώσει και τρίτη φορά τον Δικέφαλο.