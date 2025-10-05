Το ροτέισον του Κόντη κι αυτοί που ενδέχεται να μείνουν σταθεροί

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει και πάλι ευρύ ροτέισον για το ματς με τον Ατρόμητο. Οι θέσεις που είναι ακόμα ανοιχτές κι εκείνοι που φαίνεται πως θα πάρουν φανέλα βασικού.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο (21:45-Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και θέλει να βγάλει αντίδραση μετά το «στραπάτσο» στην Ευρώπη με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και την εντός έδρας ήττα με 2-1 και ανατροπή.

Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη προκειμένου να πάνε με όσο το δυνατόν καλύτερη ψυχολογία στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων και φυσικά για να μην μείνουν κι άλλο πίσω στην βαθμολογία.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στην διάθεσή του ξανά τους Ντέσερς και Πελίστρι για τον αποψινό αγώνα, με τον Έλληνα τεχνικός να επιλέγει να αφήσει εκτός τους Μαντσίνι και Γεντβάι και να πάρει μαζί του τον νεαρό Μπόκο.

Οι πολλές αλλαγές, οι σίγουροι και ο Ταμπόρδα

Ο Έλληνας τεχνικός έχει σκοπό να κάνει και πάλι αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης (02/10) με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επανέλθει ο Ντραγκόφσκι τώρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν αναμένεται να παραμείνει στα δεξιά, με τον Ίνγκασον να παίρνει την θέση του Τουμπά, που δεν τα πήγε καλά στον αγώνα με τους Ολλανδούς. Στα δύο άκρα της άμυνας οι Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού για το αποψινό παιχνίδι αφήνοντας στον πάγκο τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο.

Στην μεσαία γραμμή το δίδυμο του Σιώπη και του Ρενάτο Σάντσες που είχε αγωνιστεί στην Ελβετία φαίνεται πως θα επανέλθει, αφού ο Πορτογάλος μέσος ξεπέρασε το σφίξιμο που τον ταλαιπωρούσε και τον άφησε εκτός από το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Μπροστά τους είναι πιθανό να βρεθεί και πάλι ο Μπακασέτας, ο οποίος θα αγωνιστεί για 5ο σερί ματς βασικός, αν συμβεί αυτό. Ο Βισέντε Ταμπόρδα, που μπήκε στον αγώνα της Πέμπτης ως αλλαγή, διεκδικεί επίσης την θέση αυτή, θέλοντας να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός στο φετινό πρωτάθλημα.

Στα «φτερά» τη επίθεσης ο Τετέ, που έχει πέντε σερί ματς στα πόδια του απ' όταν επανήλθε από τον τραυματισμό του, θα κάτσει στον πάγκο δίνοντας την θέση του στον Τζούρισιτς ενώ ο Ζαρουρί θα παραμείνει στα αριστερά της επίθεσης.

Στην κορυφή θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι, απόντως του Ντέσερς για άλλο ένα παιχνίδι.