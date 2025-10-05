Εξαιρετική ασίστ του Λημνιού στο γκολ-νίκης της Φορτούνα Σιτάρντ (vid)

Η Φορτούνα Σιτάρντ έφτασε τις τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα Ολλανδίας καθώς επικράτησε με 1-0 της Φόλενταμ όπου ο Δημήτρης Λημνιός έβαλε την... υπογραφή κάνοντας μία εντυπωσιακή ασίστ.

Την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Φορτούνα Σιτάρντ μετά από οκτώ αγωνιστικές στην Eredivisie ανεβαίνοντας προσωρινά στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά την επικράτηση επί της Φόλενταμ με 1-0.

Ένα τρίποντο που είχε ελληνικό... άρωμα καθώς ο Δημήτρης Λημνιός ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ για να έρθει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, μόλις στο 8ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, ο Ίβο Πίντο είδε την κίνηση του Έλληνα εξτρέμ στην πλάτη της άμυνας, του έδωσε την μπάλα στον κενό χώρο και εκείνος κατάφερε να περάσει με σπριντ τον αντίπαλο αμυντικό, πλαγιοκοπώντας και δίνοντας την μπάλα στην καρδιά της περιοχής όπου τον περίμενε ο Λόνγουικ.

Ο 25χρονος χαφ πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της Φορτούνα που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του ματς. Να θυμίσουμε πως ο 27χρονος εξτρέμ είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό και αυτή ήταν η 2η ασίστ του στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετά από οκτώ αγώνες όπου έχει αγωνιστεί.