Ο Χρήστος Κόντης περιμένει αντίδραση μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η πρώτη του μονομαχία με τον προπονητή Βόκολο και οι συγκρούσεις τους στο χορτάρι.

Ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα πήρε μία σημαντική νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, αλλά την περασμένη Πέμπτη δέχθηκε ένα σοκ στο Europa League από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Η Ευρώπη πηγαίνει στην άκρη στην παρούσα φάση και ο Παναθηναϊκός την Κυριακή καίγεται για το τρίποντο με αντίπαλο τον Ατρόμητο (21:30, CS1HD). Ο 50χρονος τεχνικός Χρήστος Κόντης περιμένει από τους παίκτες του, να παρουσιαστούν φρέσκοι και να επιστρέψουν στις νίκες, κόντρα σε έναν αντίπαλο που αρκετές φορές έχει κάνει τη ζημιά είτε στην έδρα του τριφυλλιού είτε στη δική του. Ο Παναθηναϊκός, άλλωστε, έστω και με ματς λιγότερο δεν έχει περιθώρια να πετάει βαθμούς. Αν θέλει να παλέψει για τον τίτλο θα πρέπει να κάνει σερί νικών και να κρατάει φυσικά όσο γίνεται ζεστό τον κόσμο του.

Ο Παναθηναϊκός και ο Κόντης θα έχουν απέναντί τους τον Λεωνίδα Βόκολο. Ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το τριφύλλι και ως παίκτης και ως τεχνικός διευθυντής. Και με τη σειρά του θέλει κι αυτός ένα θετικό αποτέλεσμα, αφού μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα, ηττήθηκε από ΠΑΟΚ, Άρη και έμεινε στο 1-1 με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet.

Ο Κόντης με Ατρόμητο κι ο Βόκολος εναντίον του Παναθηναϊκού

Ο Κόντης ως πρώτος προπονητής δεν έχει αντιμετωπίσει τον Βόκολο στη Stoiximan Super League. Μία φορά ήταν στον πάγκο κόντρα στον Ατρόμητο. Στις 13/4/24 στα playouts οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Πανθεσσαλικό.

Ο Βόκολος αντίθετα, έχει πέντε αγώνες εναντίον του Παναθηναϊκού ως πρώτος προπονητής. Μετράει 4 ήττες και 1 ισοπαλία. Η Μοναδική ισοπαλία, ωστόσο, ήταν στη Λεωφόρο. Στις 17/2/24 πήρε τον βαθμό με 2-2 κόντρα στην ομάδα του Φατίχ Τερίμ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετώπισε μόνο ως τεχνικός της Λαμίας:

10/11/24 Παναθηναϊκός - Λαμία 1-0

21/4/24 Λαμία - Παναθηναϊκός 0-5

14/4/24 Παναθηναϊκός - Λαμία 3-1

17/2/24 Παναθηναϊκός - Λαμία 2-2

4/11/23 Λαμία - Παναθηναϊκός 1-2

Οι συγκρούσεις στο χορτάρι

Ο Κόντης και ο Βόκολος δεν υπήρξαν συμπαίκτες σε σύλλογο. Όταν ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πήγε το 1999 από τον Εθνικό στον Πανιώνιο, ο Βόκολος είχε αποχωρήσει από τη Νέα Σμύρνη για να παίξει στο τριφύλλι.

Έχουν βρεθεί αντίπαλοι δέκα φορές με τον Κόντη να έχει 4 νίκες, έναντι 3 του Βόκολου, ενώ 3 ματς ήταν ισόπαλα. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντίπαλοι σε ντέρμπι αιωνίων, όταν ο Βόκολος ήταν στο τριφύλλι και ο νυν τεχνικός των πρασίνων στον Ολυμπιακό και σε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ με τον Βόκολο στους Θεσσαλονικείς και τον Κόντη στην Ένωση.

Οι πρώτες τους κόντρες στο χορτάρι ήταν σε ματς Εθνικός (Κόντης) - Πανιώνιος (Βόκολος).

Αναλυτικά τα παιχνίδια: