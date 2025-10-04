Κόντης: «Όταν πετυχαίνουμε γκολ η αντίδρασή μας πρέπει να είναι διαφορετική»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, τόνισε ότι τα γκολ θα έρθουν και πρόσθεσε πως περιμένει καλύτερη αντίδραση από τους παίκτες του όταν σκοράρουν.

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στην Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, δηλώσεις που θα προβληθούν στην εκπομπή Sportshow. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο εντός έδρας ματς με τους Περιστεριώτες και υπογράμμισε ότι οι «πράσινοι» όταν σημειώνουν γκολ θα πρέπει να έχουν διαφορετική αντίδραση και να παίζουν πιο επιθετικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στην Cosmote TV:

-Αφήσατε πίσω την ευρωπαϊκή ήττα και επιστρέφετε στο πρωτάθλημα. Σε μια συνθήκη που έχετε ζήσει ουσιαστικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, εννοώντας ότι πιθανότατα θα βρείτε μια ομάδα που θα αμύνεται σε χαμηλά μέτρα και θα πρέπει εσείς να βρείτε τους μηχανισμούς για να τη διασπάσετε. Είχατε την υπεροχή κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ίνγκλς, είχατε ευκαιρίες, όμως δεν δημιουργήσατε τόσες πολλές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πως προσπαθείτε να το δουλέψετε για να αλλάξει αυτό;

«Μάλλον θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει την ίδια δυναμική. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα που έχει δυσκολέψει πολύ όλους τους αντιπάλους του. Είναι μια ομάδα που δύσκολα της βάζεις γκολ, μια καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα. Αυτό το παιχνίδι που ίσως αντιμετωπίσουμε θα είναι για εμάς σίγουρα όχι κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σ’ αυτό το κομμάτι και με κάποια βίντεο που δείχνουμε στους παίκτες, για τους τρόπους που μπορούν να διασπάσουν τέτοιες άμυνες. Θεωρητικά έχουμε τους παίκτες που μπορούν να παίξουν σε κλειστούς χώρους, έχουμε την τεχνική και σε όλο αυτό θα πρέπει να προσθέσω πως σε κάποια ματς τα γκολ δεν μπαίνουν και σε κάποια άλλα μπαίνουν. Είμαι χαρούμενος γιατί δημιουργούμε ευκαιρίες, είμαστε κοντά, έχουμε πολλές προϋποθέσεις, άρα αυτές οι προϋποθέσεις γίνουν με καλύτερες συνθήκες θα έρθουν και τα πολυπόθητα γκολ που θέλουμε».

-Φαντάζομαι πως σας έχει προβληματίσει αν και βρίσκεστε λίγο καιρό στην ομάδα, το πώς αντιδρά σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Πως αλλάζει αυτό και με ποιο τρόπο προσπαθείτε, ώστε να μην ξανασυμβεί;

«Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Νομίζω ότι όταν πετυχαίνουμε ένα γκολ θα πρέπει η αντίδραση μας να είναι εντελώς διαφορετική. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκεί έχεις το momentum και πρέπει να πιέσεις ακόμη πιο πολύ. Δεν θα πρέπει να σκεφτείς τίποτα άλλο, παρά επιθετικά. Γενικά πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι «επιθετικό». Eπιθετική άμυνα, καλή οργάνωση και να προσπαθήσουμε να «πνίξουμε» τον αντίπαλο τη στιγμή που θα υπάρχει αδράνεια από την πλευρά του».