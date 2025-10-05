Τσέριν: «Δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη, μας λείπει αυτό το δεύτερο γκολ»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε για την ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την συγκέντρωσή του και στα 90 λεπτά του αγώνα για να μην δέχεται γκολ στο φινάλε, αλλά και για την σημασία του δεύτερου γκολ στα ματς.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από τον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή (21:30-Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι οποίες θα προβληθούν στην εκπομπή Sportshow πριν ξεκινήσει το ματς.

Ο Σλοβένος κεντρικός μέσος τόνισε πως αυτό που λείπει από τους «πρασίνους» είναι το να διατηρούν την συγκέντρωσή τους για όλη την διάρκεια του αγώνα και να μην την χάνουν ούτε για λίγα λεπτά, γιατί αυτό μπορεί να τους κοστίσει όπως φάνηκε και στα τελευταία ματς.

Εκείνος εξήγησε ακόμη πως κάτι που λείπει από την ομάδα είναι το να πετυχαίνει αυτό το δεύτερο γκολ στα παιχνίδια που προηγείται, ώστε να... καθαρίζει τα ματς κι αυτό πρέπει να αρχίσει να το κάνει, αλλιώς θα συνεχίσει να χάνει βαθμούς μ' αυτόν τον τρόπο.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν

Άνταμ όταν κάτι επαναλαμβάνεται, παύει να είναι σύμπτωση. Δεχθήκατε γκολ στο τέλος με τον Λεβαδειακό, το ίδιο ουσιαστικά έγινε τόσο κόντρα στην Κηφισιά, όσο και απέναντι στον Ολυμπιακό. Συνέβη στο τελευταίο εικοσάλεπτο απέναντι και στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η δική σου ερμηνεία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ποια είναι;

«Νομίζω πως αν δεις το παιχνίδι απέναντι στους Ιγκλς, τα πρώτα 60’ -70’ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του. Αμύνονταν χαμηλά και προσπάθησαν να κάνουν κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είχαμε καλή rest defence, καλό counter pressing, οπότε δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει κινδύνους για γκολ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε αυτό και στα 90’, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο η συγκέντρωση πρέπει να υπάρχει σε όλο το ματς.

Από το πρώτο λεπτό, μέχρι τις καθυστερήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά στο ποδόσφαιρο μπορεί σε ένα ή σε δύο λεπτά, η κακή συγκέντρωση ν’ αλλάξει όλο το παιχνίδι. Οπότε δεν πρέπει να το αφήνουμε να συμβεί, γνωρίζουμε πως έχουμε χάσει ήδη πολλούς βαθμούς και δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη. Θα προσπαθήσουμε αύριο (σ.σ. σήμερα) να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να εξασφαλίσουμε τη νίκη στην έδρα ματς».



Στο ματς που έρχεται με τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσετε μια γνώριμη κατάσταση. Όπως ουσιαστική αγωνίστηκε η ολλανδική ομάδα και ο Παναιτωλικός, θα σας περιμένει, θα αμυνθεί και θα ψάξει τις στιγμές του στην αντεπίθεση. Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να διασπάτε ευκολότερα τέτοιες άμυνες;

«Συμφωνώ με αυτό που είπες. Νομίζω πως δεν είναι σύμπτωση όταν συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και βεβαίως είναι κάτι που πρέπει ν’ αλλάξουμε αμέσως. Νομίζω ότι το κοινό στοιχείο σ’ αυτά τα παιχνίδια είναι πως παίζουμε καλά, πετυχαίνουμε γκολ, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό που μας λείπει είναι αυτό το δεύτερο γκολ, που φυσιολογικά θ’ αλλάξει το ματς.

Επίσης θα σταματήσει τους αντιπάλους εντελώς. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε το δεύτερο γκολ για να μετατρέψουμε τα παιχνίδια ευκολότερα για εμάς. Στη συνέχεια όπως είπα, τα πράγματα επαναλαμβάνονται, δεχόμαστε γκολ το οποίο είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αμέσως, διαφορετικά χάνουμε πολλούς βαθμούς».