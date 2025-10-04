Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα είναι τελικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Χωρίς τον Ντέσερς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Ο Νιγηριανός φορ των πρασίνων που ήταν αμφίβολος συνέχισε με θεραπεία στη σαββατιάτικη προπόνηση και έμεινε εκτός αποστολής.

Ατομικό έκανε ο Πελίστρι που έμεινε εκτός επίσης όπως αναμενόταν, ενώ στην αποστολή δεν βρίσκονται ακόμη οι Γεντβάι και Μαντσίνι. Ο Κόντης πήρε στην 23αδα και τον 18χρονο εξτρέμ, Γιάννη Μπόκο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.