Παναθηναϊκός: Νοκ-άουτ ο Ντέσερς για το ματς με τον Ατρόμητο
Χωρίς τον Ντέσερς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Ο Νιγηριανός φορ των πρασίνων που ήταν αμφίβολος συνέχισε με θεραπεία στη σαββατιάτικη προπόνηση και έμεινε εκτός αποστολής.
Ατομικό έκανε ο Πελίστρι που έμεινε εκτός επίσης όπως αναμενόταν, ενώ στην αποστολή δεν βρίσκονται ακόμη οι Γεντβάι και Μαντσίνι. Ο Κόντης πήρε στην 23αδα και τον 18χρονο εξτρέμ, Γιάννη Μπόκο.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.