Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την πεντάρα του Βόλου στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Ο Βόλος διέλυσε με 5-2 την ΑΕΛ Novibet και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Βολιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 3' με τον Κόμπα, αλλά οι βυσσινί ισοφάρισαν με πέναλτι του Ατανάσοφ στο 22'. Ο Χουάνπι, ωστόσο, στο 25' σημείωσε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 51 ο Γκαράτε πέτυχε το 2-2, όμως, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Βόλο.

Ο Λάμπρου στο 55' σημείωσε το 3-2, ο Χουάνπι πέτυχε στο 75' το 4-2 και ο Τζόκα στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

