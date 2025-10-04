ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5: Τα highlights του αγώνα
Ο Βόλος διέλυσε με 5-2 την ΑΕΛ Novibet και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.
Οι Βολιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 3' με τον Κόμπα, αλλά οι βυσσινί ισοφάρισαν με πέναλτι του Ατανάσοφ στο 22'. Ο Χουάνπι, ωστόσο, στο 25' σημείωσε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 51 ο Γκαράτε πέτυχε το 2-2, όμως, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Βόλο.
Ο Λάμπρου στο 55' σημείωσε το 3-2, ο Χουάνπι πέτυχε στο 75' το 4-2 και ο Τζόκα στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 5-2.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΛ Novibet: Σε δύσκολη θέση ο Πετράκης
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.