ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5: Τα highlights του αγώνα

Newsroom
ΑΕΛ Novibet - Βόλος highlights

bet365

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την πεντάρα του Βόλου στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Ο Βόλος διέλυσε με 5-2 την ΑΕΛ Novibet και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Βολιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 3' με τον Κόμπα, αλλά οι βυσσινί ισοφάρισαν με πέναλτι του Ατανάσοφ στο 22'. Ο Χουάνπι, ωστόσο, στο 25' σημείωσε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 51 ο Γκαράτε πέτυχε το 2-2, όμως, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Βόλο.

Ο Λάμπρου στο 55' σημείωσε το 3-2, ο Χουάνπι πέτυχε στο 75' το 4-2 και ο Τζόκα στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Δείτε Επίσης

ΑΕΛ Novibet: Σε δύσκολη θέση ο Πετράκης
Πετρακης

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

@Photo credits: INTIME, Γιώργος Κυδωνάς
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα