Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς έστειλε μήνυμα συσπείρωσης εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ενότητα και μάχη μέχρι τέλους.

Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μίλησε στα κανάλια της Nova εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στάθηκε πολλές φορές στη λέξη ενότητα. Αναλυτικά όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:

«Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς, αλλά θεωρώ ότι για να τα καταφέρουμε πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσουμε ποτέ. Δουλεύουμε σκληρά ως ομάδα κι αυτά τα αποτελέσματα δεν μας αξίζουν. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο σκληρά δουλεύουμε στις προπονήσεις. Τα τελευταία παιχνίδια δεν πήγαν καλά, αλλά αύριο έχουμε ένα ματς μπροστά μας που θέλουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.

Για το αν βρήκαν τι φταίει:

«Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να είμαστε φρέσκοι πνευματικά και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, να μην τα παρατήσουμε ότι κι αν γίνει μέχρι τέλους ότι και αν γίνει και να κερδίσουμε.

Για το αν θέλει τη νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά των Τεμπών και αν θέλει να στείλει μήνυμα στον κόσμο:

«Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εμάς ναι, θέλω να πω στον κόσμο πως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς θα βγούμε στο γήπεδο για να τα δώσουμε όλα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Θέλουμε την υποστήριξη τους, τους χρειαζόμαστε, τους θέλουμε δίπλα μας και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτό το δύσκολο ματς και να παλέψουμε όλοι μαζί ως το τέλος για τη νίκη».

Για τον αντίπαλο σημείωσε:

«Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια στη σεζόν και οι δύο ομάδες, οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσουν τα μεσοβδόμαδα ματς. Έχει μια καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, εμείς πρέπει να αφοσιωθούμε σε εμάς να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε απόλυτη συγκέντρωση, να παλέψουμε ως το τέλος και να νικήσουμε».

Για το τι θα πει στους συμπαίκτες του και που θα κριθεί:

«Πρέπει να παλεύουμε ο ένας για τον άλλο, να τα δώσουμε όλα, να είμαστε θετικοί και να παλέψουμε ως το τέλος. Όταν παίζεις αυτά τα παιχνίδια πας στο γήπεδο για να παίξεις, δεν χρειάζονται να πεις πολλά».