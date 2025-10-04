Η ΑΕΚ καλείται να δώσει απαντήσεις μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Τσέλιε με διπλό στο Περιστέρι επί της Κηφισιάς πριν τη διακοπή. Φρεσκάρισμα στο αρχικό σχήμα αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Όλοι στην ΑΕΚ είχαν μια πολύ κακή μέρα στη δουλειά την Πέμπτη ξεκινώντας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή παρουσία στη League Phase του Conference League. Τίποτα δεν πήγε καλά, η ήττα με 3-1 από την Τσέλιε μιλάει από μόνη της, αλλά στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο πρέπει άμεσα να αντιδράσουν. Ειδικά όταν έρχεται η νέα διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ πρέπει να πάει με ηρεμία, έχοντας κάνει τη δουλειά της στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά (5/10, 18:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες του να έχουν θυμό μετά την εικόνα που είχαν στη Σλοβενία και βγάλουν άμεσα αντίδραση. Με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά η ΑΕΚ κλείνει μια περίοδο επτά αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους πέντε μακριά από την έδρα της, έχοντας την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και το αποτέλεσμα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Όποιο κι αν είναι αυτό, η ΑΕΚ θα βγει κερδισμένη εφόσον φύγει με το διπλό από το Περιστέρι, με τον Νίκολιτς να καλεί τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν να ήταν ο τελικός του Champions League!

Το αναμενόμενο φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του Νίκολιτς

Το πιο δύσκολο κομμάτι αφορά τη διαχείριση που πρέπει να κάνει ο Νίκολιτς ξανά καθώς η αποστολή επέστρεψε από το ευρωπαϊκό ματς στο Τσέλιε τα ξημερώματα της Παρασκευής και είχε ελάχιστο χρόνο μπροστά της για αποκατάσταση και προετοιμασία. Οι Περέιρα και Ζίνι παρέμεναν εκτός, με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης να αναμένεται να προχωρήσει σε φρεσκάρισμα των επιλογών του στο αρχικό σχήμα, όπως άφησε να εννοηθεί και στις δηλώσεις του.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πένραϊς έχει αυτή τη φορά προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να αναμένεται να συμπληρώσουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής. Από τη μέση και μπροστά πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Μάνταλος ξεκινήσει βασικός καθώς διεκδικεί θέση τόσο στο «οκτώ», όσο και πίσω από τον φορ. Σε περίπτωση που βρεθεί στην ενδεκάδα στο «οκτώ», τότε ίσως ξεκινήσει αντί του Πινέδα δίπλα στον Μαρίν, με τους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Κοϊτά να έχουν πιθανότητες να αποτελούν τη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ εφόσον ξεκινήσει στο «δέκα», τότε μάλλον ο Ζοάο Μάριο θα πάει στο ένα άκρο, με τον Κοϊτά στο άλλο. Όσο για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει το δίλημμα μεταξύ Γιόβιτς και Πιερό.