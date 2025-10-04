Μπούσης: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τον ΟΦΗ»

O Μιχάλης Μπούσης με story του στο Instagram εξέφρασε την περηφάνια του για τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί του Άρη.

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών στο πρωτάθλημα, καθώς έβγαλε αντίδραση και υπέταξε τον Άρη στην Τρίπολη με 3-0. Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε την περηφάνια του για το θρίαμβο των Κρητικών και κυρίως για την ενότητα και το πάθος της ομάδας του.

«Δεν θα μπορούσα να είναι πιο περήφανος για την ομάδα μας. Έδειξαν ομαδική ενότητα και έπαιξαν με πάθος», είναι το μήνυμα του Μιχάλη Μπούση.