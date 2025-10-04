Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 2-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Πανσερραϊκός φιλοξένησε τον Αστέρα Aktor στη μάχη των δύο ομάδων που μοιράζονταν την τελευταία θέση και δεν είχαν νίκη στη Stoiximan Super League.
Οι Σερραίοι ευτύχησαν στο 21' ν' ανοίξουν το σκορ με κεφαλιά του Ντε Μάρκο σε σέντρα του Νάνελι, αλλά ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά και με μπροστάρη τον Μπαρτόλο, έφτασε στο 1-1 στο 57' με τον Έντερ Γκονζάλες.
Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, στο 88' εκμεταλλεύτηκαν τα συνεχόμενα λάθη των Αρκάδων και ο Μάρας με δεξί σουτ έγραψε το τελικό 2-1.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.