Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 2-1.

Ο Πανσερραϊκός φιλοξένησε τον Αστέρα Aktor στη μάχη των δύο ομάδων που μοιράζονταν την τελευταία θέση και δεν είχαν νίκη στη Stoiximan Super League.

Οι Σερραίοι ευτύχησαν στο 21' ν' ανοίξουν το σκορ με κεφαλιά του Ντε Μάρκο σε σέντρα του Νάνελι, αλλά ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά και με μπροστάρη τον Μπαρτόλο, έφτασε στο 1-1 στο 57' με τον Έντερ Γκονζάλες.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, στο 88' εκμεταλλεύτηκαν τα συνεχόμενα λάθη των Αρκάδων και ο Μάρας με δεξί σουτ έγραψε το τελικό 2-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα