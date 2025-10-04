Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός, που βρήκε γκολ - τρίποντο στο 88' με τον Μάρας κι επικράτησε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης, που έμεινε μόνος στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μία καραμπόλα έκρινε το ματς στις Σέρρες υπέρ του Πανσερραϊκού!

Ο μαχητικός Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε ποιότητα, ισοφάρισε το γκολ του Ντε Μάρκο από το πρώτο ημίχρονο κι έδειχνε πιο κοντά στη νίκη. Τα «λιοντάρια», όμως, στο τέλος εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος και με τον Μάρας επικράτησαν 2-1 και πήραν το πρώτο τους τρίποντο στη σεζόν. Ίσως και να ήταν γραφτό την παγκόσμια μέρα των ζώων να χαμογελάσουν τα «λιοντάρια», που ξέφυγαν από την τελευταία θέση.

Εκεί, όπου έχει κολλήσει πλέον ο Αστέρας, ο οποίος δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, όπου είχε περισσότερη ουσία σε σχέση με τον σημερινό αγώνα.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Πανσερραϊκός είχε τον Τιναλίνι στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Λύρατζης, αριστερό ο Τσαούσης και στόπερ οι Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο. Στα χαφ ήταν οι Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, δεξιά ο Νάνελι, αριστερά ο Γκριν και στην επίθεση οι Μπανζάκι, Ιβάν.

Ο Αστέρας Aktor είχε τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Φερνάντες, αριστερό ο Άλχο και στόπερ οι Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος. Στα χαφ ήταν οι Αλμυράς, Γκονζάλες, πιο μπροστά ο Μουνιόθ, δεξιά ο Καλτσάς, αριστερά ο Εμμανουηλίδης και στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα.

Ο Ντε Μάρκο το 1-0

Ο Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς, αλλά μετά το 10' οι Αρκάδες ισορρόπησαν. Στο 4' Ίβαν σούταρε άουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και στο 18' φάουλ του Άλχο απέκρουσε σε κόρνερ ο Τιναλίνι. Από μία φάση, λοιπόν, για την κάθε ομάδα στο καλό της δεκάλεπτο. Στο 21', όμως, στην τρίτη τελική στο ματς έγινε το 1-0.

Σε στατική φάση οι Αρκάδες, δεν απομάκρυναν, σε δεύτερο χρόνο έκανε σέντρα ο Νάνελι από αριστερά με το δεξί και ο Ντε Μάρκο με κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία και απείλησαν περισσότερο στη συνέχεια για ένα δεύτερο γκολ. Στο 29' απευθείας φάουλ του Τσαούση με το αριστερό, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 37' πλησίασε στο γκολ ο Αστέρας. Φάουλ του Καλτσά, κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 39' σέντρα του Γκριν από αριστερά, κεφαλιά του Νάνελι στο ύψος του πέναλτι έφυγε ένα μέτρο από τη συμβολή των δοκαριών και στο 45'+2' στην αντεπίθεση μετά το κόρνερ του Αστέρα, ο Μπανζάκι έδωσε δεξιά στον Νάνελι κι αυτός εντός περιοχής σούταρε ψηλά άουτ.

Πίεσε και ισοφάρισε ο Αστέρας

Ο Σάββας Παντελίδης απέσυρε στο ημίχρονο τον «κιτρινισμένο» Άλχο, ο οποίος είχε και προβλήματα με τον Νάνελι, αλλά και τον μέτριο Μουνιόθ κι έριξε στη μάχη τον Μπαρτόλο. Ο τελευταίος στο 50' έστρωσε στον Εμμανουηλίδη, που πλάσαρε από το όριο της μεγάλης περιοχής κι απέκρουσε εντπωσιακά σε κόρνερ ο Τιναλίνι.

Οι Αρκάδες ήταν πιο αποφασισμένοι και στο 57' έφτασαν στο 1-1. Ο Μπαρτόλο έδωσε δεξιά στον Καλτσά, ο οποίος γύρισε παράλληλα, ο Ντε Μάρκο απομάκρυνε, αλλά η μπάλα στρώθηκε στο πέναλτι στον Έντερ Γκονζάλες κι αυτός με πλασέ ισοφάρισε.

Τρομερός ο Μπαρτόλο

Ο Μπαρτόλο, ο οποίος έφτιαξε την ευκαιρία του Εμμανουηλίδη και ξεκίνησε το 1-1, είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για το 2-1 υπέρ του Αστέρα. Στο 60' ο Μακέντα έδωσε στον Μπαρτόλο, αυτός εντός περιοχής απέφυγε τον Γκελασβίλι, αλλά σούταρε πάνω στον Τιναλίνι. Στο 62' ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός από το ύψος της μεγάλη περιοχής έκανε το δεξί σουτ και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Ο Μπάτσι έβλεπε την ομάδα του να πελαγοδρομεί και στο 69' έκανε τρεις αλλαγές, ενώ ο Παντελίδης άλλαξε φορ. Σ' εκείνο το σημείο, ωστόσο, ο ρυθμός έπεσε, οι δύο ομάδες έπαιζαν χωρίς πολλά ρίσκα.

Καραμπόλα και γκολ ο Μάρας!

Στο 86' απέκρουσε ο Τιναλίνι το φάουλ του Εμμανουηλίδη και στο 88' έγινε από το... πουθενά το 2-1 για τον Πανσερραϊκό. Σε βαθιά μπαλιά, ο Κετού έκανε κακό κοντρόλ και έβαλε την μπάλα στην περιοχή της ομάδας του, ο Σίπτσιτς έδιωξε πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο, από την κόντρα η μπάλα στρώθηκε στον Μάρας κι αυτός από το πέναλτι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-1!

MVP: Ο Αλέκσα Μάρας χάρισε το πρώτο τρίποντο στον Πανσερραϊκό. Ο Μαυροβούνιος φορ, λίγο πριν κλείσει τα 24 του χρόνια (γεννήθηκε στις 9/10/01) έκανε δώρο γενεθλίων μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Στο ύψος του: Ο Μπαρτόλο συμμετείχε στο γκολ 1-1 του Αστέρα, είχε δύο ευκαιρίες, έφτιαξε ακόμα δύο και γενικά αναστάτωσε τον Πανσερραϊκό. Ουσιαστικά θα ήταν ο MVP, αν δεν υπήρχε ο Μάρας.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μούμο Μουνιόθ στο πρώτο ημίχρονο ήταν «άφαντος» κι ένας από τους λόγους που ο Αστέρας δεν απείλησε ιδιαίτερα. Το πόσο κακός ήταν επιβεβαιώθηκε από την αλλαγή στην απόδοση της ομάδας με τον Μπαρτόλο μέσα.

Η γκάφα: Μοιράζονται το «χρυσό βατόμουρο» ο Κετού και ο Σίπτσιτς. Ήταν δύο εναντίον ενός με τον Μάρας και κατάφεραν να του δώσουν ουσιαστικά το 2-1 στο πιάτο. Ο πρώτος με το κοντρόλ έβαλε την μπάλα στην περιοχή και ο δεύτερος σημάδεψε τον Τριανταφυλλόπουλο στα τέσσερα μέτρα για να στρωθεί η μπάλα στον Μάρας.

Το στραγάλι: Ο Παναγιώτης Κουκούλας δεν είχε δύσκολη φάση, στα περισσότερα φάουλ που καταλόγισε ήταν σωστός και γενικά η διαιτησία του ήταν καλή.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Πανσερραϊκός ήταν ανώτερος στο πρώτο μέρος, ο Αστέρας στο δεύτερο, αλλά τα λάθη στο ποδόσφαιρο κρίνουν τα παιχνίδια. Και το μεγαλύτερο το έκανε στο φινάλε ο Αστέρας, ο οποίος μένει χωρίς νίκη, σε αντίθεση με τα «λιοντάρια» που πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη. Πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα έμοιαζε η ισοπαλία, αλλά ο Πανσερραϊκός ήταν πιο κυνικός και πήρε αυτό που κυνήγησε στο τέλος.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69' Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (54' Μάρας), Νάνελι (69' Φάλε), Γκριν (83' Καρέλης), Μπανζάκι (69' Μπρουκς), Ιβάν.

Αστέρας Aktor: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο (46' Κετού), Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Αλμυράς, Γκονζάλες (84' Χαραλαμπόγλου), Μουνιόθ (46' Μπαρτόλο), Καλτσάς (78' Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70' Τζοακίνι).