Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (4/10) στη Stoiximan Super League.

Η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (4/10), με τρεις αναμετρήσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Στη Stoiximan Super League, στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor (Nova Sports 2), ενώ στις 20:30, ΑΕΛ Novibet και Βόλος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας