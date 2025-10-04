Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ -Άρης και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (4/10) στη Stoiximan Super League.
Η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (4/10), με τρεις αναμετρήσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Στη Stoiximan Super League, στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor (Nova Sports 2), ενώ στις 20:30, ΑΕΛ Novibet και Βόλος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΟΦΗ - Άρης (18:00, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης (18:00, Nova Sports 2)
- ΑΕΛ Novibet - Βόλος (20:30, Cosmote Sport 2)
