Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, της Premier League και των υπόλοιπων κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (4/10), με σπουδαίες αναμετρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στη Stoiximan Super League, στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor (Nova Sports 2), ενώ στις 20:30, ΑΕΛ Novibet και Βόλος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο μπάσκετ, πρεμιέρα για τη Stoiximan GBL με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 το Κολοσσός-ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Καρδίτσα-Άρης (ΕΡΤ1). Ακολουθεί στις 19:00 το Ηρακλής-Προμηθέας (ΕΡΤ World) και τα ματς της ημέρας ολοκληρώνονται με εκείνο ανάμεσα σε Πανιώνιο και Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2).

Σέντρα για την 7η αγωνιστική της Premier League, με την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ στις 17:00 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Από το πρόγραμμα της ημέρας στο Νησί ξεχωρίζει φυσικά το ματς μεταξύ Τσέλσι και Λίβεπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το οποίο μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League στις 19:30.

Στη La Liga, το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα είναι αυτό ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ που είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας