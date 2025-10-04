Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΟΦΗ-Άρης, το Τσέλσι-Λίβερπουλ και η πρεμιέρα της Stoiximan GBL
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (4/10), με σπουδαίες αναμετρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στη Stoiximan Super League, στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor (Nova Sports 2), ενώ στις 20:30, ΑΕΛ Novibet και Βόλος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Λάρισα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στο μπάσκετ, πρεμιέρα για τη Stoiximan GBL με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 το Κολοσσός-ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Καρδίτσα-Άρης (ΕΡΤ1). Ακολουθεί στις 19:00 το Ηρακλής-Προμηθέας (ΕΡΤ World) και τα ματς της ημέρας ολοκληρώνονται με εκείνο ανάμεσα σε Πανιώνιο και Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2).
Σέντρα για την 7η αγωνιστική της Premier League, με την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ στις 17:00 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Από το πρόγραμμα της ημέρας στο Νησί ξεχωρίζει φυσικά το ματς μεταξύ Τσέλσι και Λίβεπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το οποίο μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League στις 19:30.
Στη La Liga, το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα είναι αυτό ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ που είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα (14:00, Action24)
- Κολοσσός - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2)
- Ντορτμουντ -Λειψία (16:30, Nova Sports 5)
- Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ (17:00, Nova Sports Premier League)
- ΟΦΗ - Άρης (18:00, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης (18:00, Nova Sports 2)
- Ηρακλής - Προμηθέας (19:00, ΕΡΤ World)
- Πανιώνιος - Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2)
- Τσέλσι - Λίβερπουλ (19:30, Nova Sports Premier League)
- ΑΕΛ Novibet - Βόλος (20:30, Cosmote Sport 2)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1)
